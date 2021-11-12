СБУ затримала жінку, яка шукала «кадри» для терористів «Оплоту»
Мешканка Бахмута була керівницею «відділу кадрів», де серед основних завдань був відбір кандидатів до груп бойовиків
Служба безпеки України затримала у Бахмуті на Донеччині колишню учасницю незаконних збройних формувань так званої ДНР. Про це звітують СБУ та прокуратура Донецької області.
За даними слідства, до лав бойовиків мешканка Бахмута приєдналась у 2014 році. Зловмисниця входила до складу терористичного угруповання «Оплот». Як стрілець вона брала участь у збройному спротиві українським військовим підрозділам. Потім її призначили керівником «відділу кадрів», де серед основних завдань був відбір «кандидатів до груп бойовиків.
Після конфлікту з ватажками угруповання вона залишила його лави. У 2018 році жінка повернулася на підконтрольну українській владі територію регіону, де намагалася переховуватися від правосуддя.
Про її співпрацю з окупаційним режимом стало відомо правоохоронцям, 9 листопада жінку затримали.
Під час обшуків за місцем перебування зловмисниці правоохоронці виявили засоби зв’язку та ноутбук із доказами протиправної діяльності.
Наразі слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру в участі у терористичній групі чи терористичній організації. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Раніше повідомлялося, що українець, який збирав «ополченців Новоросії», ледь не сів до в'язниці.