СБУ затримала жінку, яка шукала «кадри» для терористів «Оплоту»

У 2018 році пособниця бойовиків повернулася на підконтрольну українській владі територію, де її 9 листопада цього року затримали

Мешканка Бахмута була керівницею «відділу кадрів», де серед основних завдань був відбір кандидатів до груп бойовиків

Служба безпеки України затримала у Бахмуті на Донеччині колишню учасницю незаконних збройних формувань так званої ДНР. Про це звітують СБУ та прокуратура Донецької області.

За даними слідства, до лав бойовиків мешканка Бахмута приєдналась у 2014 році. Зловмисниця входила до складу терористичного угруповання «Оплот». Як стрілець вона брала участь у збройному спротиві українським військовим підрозділам. Потім її призначили керівником «відділу кадрів», де серед основних завдань був відбір «кандидатів до груп бойовиків.

Після конфлікту з ватажками угруповання вона залишила його лави. У 2018 році жінка повернулася на підконтрольну українській владі територію регіону, де намагалася переховуватися від правосуддя.

Про її співпрацю з окупаційним режимом стало відомо правоохоронцям, 9 листопада жінку затримали.

фото: don.gp.gov.ua

Під час обшуків за місцем перебування зловмисниці правоохоронці виявили засоби зв’язку та ноутбук із доказами протиправної діяльності.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру в участі у терористичній групі чи терористичній організації. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше повідомлялося, що українець, який збирав «ополченців Новоросії», ледь не сів до в'язниці.