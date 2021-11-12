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    СБУ затримала жінку, яка шукала «кадри» для терористів «Оплоту»

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    У 2018 році пособниця бойовиків повернулася на підконтрольну українській владі територію, де її 9 листопада цього року затримали - СБУ затримала жінку, яка шукала «кадри» для терористів «Оплоту»
    У 2018 році пособниця бойовиків повернулася на підконтрольну українській владі територію, де її 9 листопада цього року затримали
    фото: don.gp.gov.ua

    Мешканка Бахмута була керівницею «відділу кадрів», де серед основних завдань був відбір кандидатів до груп бойовиків

    Служба безпеки України затримала у Бахмуті на Донеччині колишню учасницю незаконних збройних формувань так званої ДНР. Про це звітують СБУ та прокуратура Донецької області.

    За даними слідства, до лав бойовиків мешканка Бахмута приєдналась у 2014 році. Зловмисниця входила до складу терористичного угруповання «Оплот». Як стрілець вона брала участь у збройному спротиві українським військовим підрозділам. Потім її призначили керівником «відділу кадрів», де серед основних завдань був відбір «кандидатів до груп бойовиків.

    Після конфлікту з ватажками угруповання вона залишила його лави. У 2018 році жінка повернулася на підконтрольну українській владі територію регіону, де намагалася переховуватися від правосуддя.

    Про її співпрацю з окупаційним режимом стало відомо правоохоронцям, 9 листопада жінку затримали.

    фото: don.gp.gov.ua
    фото: don.gp.gov.ua

    Під час обшуків за місцем перебування зловмисниці правоохоронці виявили засоби зв’язку та ноутбук із доказами протиправної діяльності.

    Наразі слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру в участі у терористичній групі чи терористичній організації. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    Раніше повідомлялося, що українець, який збирав «ополченців Новоросії», ледь не сів до в'язниці.

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    Теги: бойовики на Донбасі СБУ ДНР Донеччина арешт
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    СБУ затримала жінку, яка шукала «кадри» для терористів «Оплоту»