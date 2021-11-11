Українець, що збирав «ополченців Новоросії», ледь не сів до в'язниці

На думку слідства, чоловік був радикально налаштований до чинної влади в Україні

Чоловік уклав угоду про визнання винуватості

Новомиколаївський районний суд Запорізької області визнав винним інженера-електроніка Вільнянського РЕМ «Запоріжжяобленерго» у публічних закликах до вступу в лави незаконних збройних формувань терористичних організацій «Л/ДНР». Чоловіку призначено п’ять років тюрми, які замінено на два роки іспитового терміну, повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 5 листопада.

23 лютого 2015 року обвинувачений репостнув на своїй стіні в соцмережі «Одноклассники» публікацію групи «Антимайдан и нас 924000, с нами Правда и Бог!» з текстом: «Спасём Державу от американского и бандеровского парабощения! Вступай в ряды ополчения Новороссии!». На думку слідства, чоловік був радикально налаштований до діючої влади в Україні і вказаним дописом посприяв діяльності терористичним організаціям «ДНР» та «ЛНР» шляхом вербування людей.

Експертиза Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ підтвердила: у публікації, яку поширив обвинувачений, міститься публічний заклик вступати в ряди ополчення «Новоросії» (невизнаний союз терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР»).

Наприкінці вересня обвинувачений уклав із прокурором угоду про визнання винуватості, яка дозволила йому уникнути реального покарання. Також суд врахував щире каяття обвинуваченого та активне сприяння розкриттю злочину.

Як повідомляли ЗМІ, прибічники терористичних угрупувань «ЛНР» і «ДНР» офіційно оголосили про заморожування проекту «Новоросія» – сценарію, який передбачав об'єднання під цим брендом кількох регіонів, що прагнуть до незалежності від України, – і закриття відповідних політтехнологічних структур.

Про крах проєкту, який мав охопити дев’ять областей України (Харківську, Дніпропетровську, Донецьку, Луганську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Одеську і Крим), також заявляв тодішній президент України Петро Порошенко.

Як повідомляв «Главком», на початку жовтня Приморський районний суд Маріуполя Донецької області затвердив угоду про визнання винуватості танкіста «ДНР» Артема Костенка, обвинуваченого в участі в терористичній організації та посяганні на територіальну цілісність України та призначив вісім років позбавлення волі.

Бойовика затримали українські бійці, коли він намагався перетнути лінію розмежування. Під час допиту Костенко дав цікаві свідчення. Розповів, що його підрозділом «ДНР» керував росіянин. Наголосив, що «русские считали себя, как цари» у незаконному угрупуванні, де він «служив». Додав, що інші терористи, як і він, часто «сидять» на важких наркотиках.