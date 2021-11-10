Керівник донецької катівні «Ізоляція» спокійно жив у Києві з 2019 року

СБУ поки не надала пояснення, як Куліковський опинився у столиці і що він робив останні два роки

Куліковський каже, що жив у столиці останні два роки та заробляв на життя підробітками

Денис Куліковський на прізвисько Палич, якого суд відправив на два місяці за грати, повідомив, що проживає у Києві ще з 2019 року. Про це з засідання Приморського суду Маріуполя повідомляють «Новости Донбасса».

Куліковський каже, що у столиці заробляв на життя неофіційними підробітками, а зараз він безробітний і не має доходу. Саме тому, мовляв, не зможе внести заставу.

Голова Служби безпеки Іван Баканов не захотів коментувати цю інформацію, пославшись на таємницю досудового слідства. Також він не відповів, як саме Куліковський опинився у столиці.

«Думаю, що тут важливіше не те, як він опинився в Києві, а що контррозвідка СБУ спрацювала ефективно і затримала його», — наголосив Баканов.

10 листопада Дениса Куліковського взяли під варту на два місяці без можливості внесення застави. Прокурори просили арешт для Куліковського, наголошуючи на ризиках його втечі, тиску на слідство, свідків та потерпілих, знищення або спотворення речових доказів. Сам Куліковський визнав провину та просив помістити його в ізолятор задля його ж безпеки.

Куліковському інкримінують чотири статті кримінального кодексу:

ст. 149 (торгівля людьми);

ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації);

ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань);

ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

«Ізоляція» – це тюрма, яку створили на території мистецького фонду «Ізоляція» після захоплення Донецька російськими диверсійними загонами у 2014 році.

На території тренуються бойовики самопроголошеної «ДНР», зберігається склад військової техніки, а також утримуються незаконно ув'язнені люди, яких піддають тортурам.

До слова, СБУ знають про ще 45 бойовиків, що були катами в «Ізоляції».

Нагадаємо, напередодні у Києві спіймали керівника донецької катівні «Ізоляція».

Влітку правозахисники презентували фільм про донецький концтабір «Ізоляція».

Раніше у мережу виклали фото російського концтабору в окупованому Донецьку.

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