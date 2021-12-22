СБУ затримала «злодія в законі» із санкційного списку РНБО

Правоохоронці перевіряють інформацію щодо зв'язку затриманого «злодія в законі» з російськими спецслужбами

У Львівській області правоохоронці затримали так званого злодія в законі, який перебуває під санкціями Ради нацбезпеки і оборони України. Як повідомляє СБУ, затриманий нелегально потрапив на територію країни та переховувався за допомогою підробних документів.

У травні 2021 року уродженець Південного Кавказу потрапив під санкції РНБО, зокрема, йому заборонили в'їзд в Україну. Однак «злодій в законі» зміг нелегально повернутися у Львівську область. Він планував створити банду з розгалуженими осередками в регіоні, щоб впливати на кримінальне середовище.

«Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 332-2 (незаконне перетинання державного кордону України) ККУ. Вирішується питання щодо обрання судом запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – розповіли в СБУ.

Правоохоронці перевіряють інформацію щодо зв'язку затриманого «злодія в законі» з російськими спецслужбами. Зокрема, чи не планували спецслужби РФ штучне загострення криміногенної обстановки в західних регіонах України для ведення підривної діяльності.

Нагадаємо, минулого місяця поліція депортувала кримінального авторитета із санкційного списку РНБО.

Зазначимо, «слуга» розповів, як карали за помилки в санкційному списку РНБО і кому «світить» кримінал.

До слова, Болгарія відмовила Україні у видачі головного «смотрящого» злодія у законі.

Також у вересні СБУ затримала російського кримінального авторитета.