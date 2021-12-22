  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У Києві судитимуть двох братів, які до смерті побили безхатченка (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Тіло чоловіка без ознак життя на вулиці Ямській - У Києві судитимуть двох братів, які до смерті побили безхатченка (фото)
    Тіло чоловіка без ознак життя на вулиці Ямській
    фото: Нацполіція

    Наступні десять років чоловіки можуть провести за ґратами

    Слідчі столичної поліції завершили досудове розслідування та направили до суду матеріали кримінального провадження за фактом вбивства безхатченка. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Злочин стався в серпні 2021 року. Тоді на до поліції Києва надійшов виклик про виявлення чоловіка без ознак життя на вулиці Ямській.

    За результатами проведення першочергових слідчих дій поліцейські з’ясували обставини інциденту, що стався напередодні загибелі чоловіка. Як пояснили свідки, між потерпілим та двома чоловіками відбувся конфлікт та бійка. Молодики завдали смертельних травм своєму знайомому та втекли.

    Правоохоронці встановили особи фігурантів, їх місцезнаходження та затримали чоловіків у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – раніше не судимі уродженці Донеччини, 24-х та 27-річний брати.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    У Києві судитимуть двох братів, які до смерті побили безхатченка (фото)
    У Києві судитимуть двох братів, які до смерті побили безхатченка (фото)
    У Києві судитимуть двох братів, які до смерті побили безхатченка (фото)

    Слідчі повідомили зловмисникам про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).

    Під час досудового розслідування фігуранти перебували під вартою. Згодом суд змінив їм запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт.

    Наразі досудове розслідування завершено. Матеріали кримінального провадження за погодженням із Голосіївською окружною прокуратурою направлені до суду для розгляду справи по суті.

    Зловмисникам загрожує до десяти років позбавлення волі.

    Як повідомлялося, у Дніпрі біля теплотраси були виявлені тіла двох безхатьків з чисельними порізами і слідами насильницької смерті.

    Теги: Національна поліція України Київ суд кримінал вбивство безхатченки
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Києві судитимуть двох братів, які до смерті побили безхатченка (фото)