У Києві судитимуть двох братів, які до смерті побили безхатченка (фото)

Тіло чоловіка без ознак життя на вулиці Ямській

Наступні десять років чоловіки можуть провести за ґратами

Слідчі столичної поліції завершили досудове розслідування та направили до суду матеріали кримінального провадження за фактом вбивства безхатченка. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Злочин стався в серпні 2021 року. Тоді на до поліції Києва надійшов виклик про виявлення чоловіка без ознак життя на вулиці Ямській.

За результатами проведення першочергових слідчих дій поліцейські з’ясували обставини інциденту, що стався напередодні загибелі чоловіка. Як пояснили свідки, між потерпілим та двома чоловіками відбувся конфлікт та бійка. Молодики завдали смертельних травм своєму знайомому та втекли.

Правоохоронці встановили особи фігурантів, їх місцезнаходження та затримали чоловіків у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – раніше не судимі уродженці Донеччини, 24-х та 27-річний брати.

Слідчі повідомили зловмисникам про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).

Під час досудового розслідування фігуранти перебували під вартою. Згодом суд змінив їм запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт.

Наразі досудове розслідування завершено. Матеріали кримінального провадження за погодженням із Голосіївською окружною прокуратурою направлені до суду для розгляду справи по суті.

Зловмисникам загрожує до десяти років позбавлення волі.

Як повідомлялося, у Дніпрі біля теплотраси були виявлені тіла двох безхатьків з чисельними порізами і слідами насильницької смерті.