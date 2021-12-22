У Австралії поліцейські зможуть «впізнавати» злочинців за ДНК

Платформа також буде застосована в справах про зниклих безвісти та невпізнані рештки

Використання технології дозволить слідчим передбачити стать, біогеографічне походження, колір очей і незабаром – колір волосся

Австралійська поліція залучила до своїх розслідувань нову технологію, що здатна визначити не лише біологічну стать і походження підозрюваного, але і його зовнішній вигляд. Для цього потрібна лише ДНК із місця злочину. Про це повідомляє Федеральна поліція Австралії.

Федеральна поліція Австралії оголосила про плани використовувати зразки ДНК, зібрані на місцях злочинів, для того, щоб робити прогнози щодо потенційних підозрюваних. Нова технологія відома як Massively Parallel Sequencing.

Відомо, що використання технології дозволить слідчим передбачити стать, біогеографічне походження, колір очей і, в найближчі місяці, колір волосся.

Протягом наступного десятиліття планують розширити можливості прогнозування, включивши такі характеристики, як вік, індекс маси тіла і ріст.

Також шукають можливості для прогнозування найдрібніших деталей, таких як відстань між очима, форма очей, носа і вух, повнота губ і структура щік.

Старі машини для секвенування ДНК могли читати лише один біт ДНК за раз, але сучасні машини з технологією MPS можуть читати понад шість трильйонів основ ДНК за один пробіг. Це відкриває нові можливості для аналізу ДНК.

Федеральна поліція Австралії протестувала та оцінила Massively Parallel Sequencing, щоб гарантувати її точність, перш ніж використовувати у судових розслідуваннях.

Cила технології полягає в її здатності отримувати дані з ДНК, коли злочинець невідомий і не має відповідного профілю в базі даних ДНК правоохоронних органів.

Платформа також буде застосована в справах про зниклих безвісти та до людських решток, які неможливо упізнати.

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