СБУ зімітувала викрадення підприємця і попередила його вбивство



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Встановлено всіх учасників організованого угруповання.

Організатор замовного злочину збирався викрасти херсонського фермера для вимагання грошей, а після вбити

Співробітники Служби безпеки України запобігли замовному вбивству підприємця з Херсонщини, затримавши організатора злочину. Про це йдеться у повідомленні відомства.

Оперативники спецслужби встановили, що один із членів організованого угруповання із Запоріжжя, підшукував виконавців замовного вбивства у кримінальному середовищі Кіровоградщини. Організатор збирався викрасти херсонського фермера для вимагання майже ста тисяч доларів США. Після отримання всієї суми, підприємця планувалося вбити.

Під час операції, співробітники СБ України імітували викрадення підприємця. Правоохоронці затримали замовника та виконавця злочину після передачі частини «гонорару» в розмірі сорока тисяч американських доларів.

В межах відкритого слідчими СБУ кримінального провадження встановлено всіх учасників організованого угруповання.

Наразі затриманому замовнику повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України та вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

Операція по викриттю фігурантів справи проводилась під процесуальним керівництвом прокуратури Кіровоградської області.