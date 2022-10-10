СБУ оголосила в розшук посіпак Путіна Захарову та Медведєва

Дані двох російських посадовців з’явилися у базі розшуку МВС України

Служба безпеки України оголосила в розшук Дмитра Медведєва – колишнього президента Росії, заступника очільника Ради безпеки РФ, а також у розшук оголошено офіційного представника МЗС РФ Марію Захарову. Відповідна інформація випливає із бази даних МВС України. Про це свідчать дані у базі на сайті МВС.

Україна звинувачує Медведєва за ст. 110 ч.2 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинені особою, яка є представником влади). Датою його «зникнення» вказано 1 березня.

Ця стаття передбачає від п’яти до десяти років в'язниці з конфіскацією майна або без такої.

Своєю чергою Захарова, як зазначається у базі розшуку МВС, ховається від досудового розслідування від 14 березня поточного року. За якою статтею українські правоохоронці обвинувачують Захарову, наразі невідомо.

Як відомо, Медведєв систематично погрожує Україні та іншим державам. У травні він погрожував Заходу ядерною війною через постачання українським захисникам озброєння. До того – шантажував Фінляндію та Швецію кораблями з ядерною зброєю «на відстані витягнутої руки» в разі їх приєднання до НАТО.

Раніше заступник голови ради безпеки країни-агресорки Дмитро Медведєв заявив, що «Росія має відповісти на теракт України проти Кримського мосту лише прямим знищенням терористів».

Нагадаємо, росіяни масовано обстріляли міста України 10 жовтня. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованих ударів по України сьогодні зранку, 10 жовтня, було пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури.

За останніми даними, кількість жертв по всій Україні внаслідок обстрілу армії РФ 10 жовтня зросла до 11 осіб, травмовані 64 особи.