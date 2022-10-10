Головна Країна Політика
search button user button menu button

СБУ оголосила в розшук посіпак Путіна Захарову та Медведєва

Надія Клочко
glavcom.ua
СБУ оголосила в розшук посіпак Путіна Захарову та Медведєва
СБУ розшукує Дмитра Медведєва та Марію Захарову
фото з відкритих джерел

Дані двох російських посадовців з’явилися у базі розшуку МВС України

Служба безпеки України оголосила в розшук Дмитра Медведєва – колишнього президента Росії, заступника очільника Ради безпеки РФ, а також у розшук оголошено офіційного представника МЗС РФ Марію Захарову. Відповідна інформація випливає із бази даних МВС України. Про це свідчать дані у базі на сайті МВС.

Україна звинувачує Медведєва за ст. 110 ч.2 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинені особою, яка є представником влади). Датою його «зникнення» вказано 1 березня.

Ця стаття передбачає від п’яти до десяти років в'язниці з конфіскацією майна або без такої.

СБУ оголосила в розшук посіпак Путіна Захарову та Медведєва фото 1

Своєю чергою Захарова, як зазначається у базі розшуку МВС, ховається від досудового розслідування від 14 березня поточного року. За якою статтею українські правоохоронці обвинувачують Захарову, наразі невідомо.

СБУ оголосила в розшук посіпак Путіна Захарову та Медведєва фото 2

Як відомо, Медведєв систематично погрожує Україні та іншим державам. У травні він погрожував Заходу ядерною війною через постачання українським захисникам озброєння. До того – шантажував Фінляндію та Швецію кораблями з ядерною зброєю «на відстані витягнутої руки» в разі їх приєднання до НАТО.

Раніше заступник голови ради безпеки країни-агресорки Дмитро Медведєв заявив, що «Росія має відповісти на теракт України проти Кримського мосту лише прямим знищенням терористів». 

Нагадаємо, росіяни масовано обстріляли міста України 10 жовтня. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованих ударів по України сьогодні зранку, 10 жовтня, було пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури.

За останніми даними, кількість жертв по всій Україні внаслідок обстрілу армії РФ 10 жовтня зросла до 11 осіб, травмовані 64 особи. 

Читайте також: 

Теги: росія СБУ Дмитро Медведєв

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дмитро Медвєдєв неодноразово погрожував Україні ядерним ударом
Соратник Путіна назвав можливу відповідь РФ на підрив Кримського моста
Сьогодні, 07:17
За даними ЗМІ, охорона Путіна почала проводити арешти військовослужбовців
Путін боїться перевороту. ЗМІ розповіли подробиці про арешти військових у Москві
Сьогодні, 17:11
Співачка склала сатиричну пісню
Jerry Heil заспівала про «діда» Путіна: Подивись на красу – Крим під контролем ЗСУ
Сьогодні, 13:43

Політика

Росіяни запустили фейк про евакуацію посольств з України – його швидко розкрили
Росіяни запустили фейк про евакуацію посольств з України – його швидко розкрили
Зеленський поговорив із Ліз Трасс: деталі
Зеленський поговорив із Ліз Трасс: деталі
СБУ оголосила в розшук посіпак Путіна Захарову та Медведєва
СБУ оголосила в розшук посіпак Путіна Захарову та Медведєва
Обстріл інфраструктури: Галущенко розповів, коли відновлять електропостачання
Обстріл інфраструктури: Галущенко розповів, коли відновлять електропостачання
Банкова оцінила загрозу нового вторгнення в Україну з боку Білорусі
Банкова оцінила загрозу нового вторгнення в Україну з боку Білорусі
Зеленський зідзвонився з прем’єром Нідерландів: про що говорили
Зеленський зідзвонився з прем’єром Нідерландів: про що говорили

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
145K
Масована ракетна атака. Воїн «Азова» звернувся до українців
135K
Лукашенко офіційно вступив у війну
43K
До рук ЗСУ потрапив рідкісний трофей (фото)
34K
Росія вдарила ракетами по Запоріжжю (фото, відео)
29K
На Київщині та в столиці лунають вибухи (фото, відео)
28K
Удар по Києву. Все, що відомо наразі

Новини

Українська авіація за добу уразила 24 об’єкти окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:00
Ескалація не може вирішити проблеми Путіна – ISW
Сьогодні, 06:45
П'ять хороших новин 9 жовтня
Вчора, 21:30
РФ показала фуру, що вибухнула на Кримському мосту (відео)
8 жовтня, 13:39
Вибух на Кримському мосту. СБУ обіцяє все розповісти після перемоги
8 жовтня, 13:12
Росія вже порахувала збитки від вибуху на Кримському мосту
8 жовтня, 11:41

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту