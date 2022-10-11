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СБУ прийшла з обшуком до митрополита Московської церкви на Вінниччині

Надія Клочко
glavcom.ua
СБУ прийшла з обшуком до митрополита Московської церкви на Вінниччині
Іонафан Єлецьких був призначений архієпископом Тульчинським і Брацлавським у 2006 році
фото з відкритих джерел

ЗМІ повідомляють про обшуки у митрополита Іонафана

Співробітники Служби безпеки України проводять обшук у Митрополита Православної церкви Московського патріархату Тульчинського та Брацлавського Іонафана (Єлецьких), повідомляє Інсайдер UA

За даними джерел видання, скандального представника Московської церкви в Україні звинувачують у розпалюванні релігійної ворожнечі та підтримці Росії у війні.

Водночас, як повідомили «Главкому» у пресслужбі СБУ, співробітники відомства проводять слідчо-оперативні заходи у рамках кримінального провадження, відкритого за статтею 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

СБУ прийшла з обшуком до митрополита Московської церкви на Вінниччині фото 1

Зазначимо, на офіційній сторінці митрополита Іонафана він відверто називає себе «ієрархом Російської православної церкви». У 2006 році рішенням синоду УПЦ МП Іонафан був призначений архієпископом Тульчинським і Брацлавським. У 2014 році – підвищений митрополитом Онуфрієм до сану митрополита.

СБУ прийшла з обшуком до митрополита Московської церкви на Вінниччині фото 2

До слова, один із головних апологетів «руського миру», намісник Києво-Печерської Лаври митрополит Павло останні дні перебував у Туреччині. Про це повідомили «Главкому» джерела в українських правоохоронних органах, відповідаючи на питання, куди саме прямував митрополит, коли його затримали на кордоні з Молдовою.

Нагадаємо, Митрополит Луганський та Алчевський УПЦ Пантелеймон (Поворознюк) та настоятель Свято-Саввинського монастиря міста Мелітополя архимандрит Іоанн (Прокопенко) взяли участь в оголошенні незаконної анексії Росією Херсонської, Запорізької, Луганської і Донецької областей. 

Також під час оголошення незаконної анексії чотирьох українських областей у кремлівській залі був присутній ще один Архімандрит УПЦ – Архімандрит Алексій (Федоров), настоятель Свято-Успенського кафедрального собору у Херсоні. 

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк переконаний, що всі українські громадяни, які їздили на так звану церемонію у Кремль – колаборанти, які повинні отримати кримінальні провадження та сидіти в тюрмі. Це стосується і представників духовенства УПЦ московського патріархату.

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Теги: православна церква церква

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