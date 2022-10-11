СБУ прийшла з обшуком до митрополита Московської церкви на Вінниччині

Іонафан Єлецьких був призначений архієпископом Тульчинським і Брацлавським у 2006 році

ЗМІ повідомляють про обшуки у митрополита Іонафана

Співробітники Служби безпеки України проводять обшук у Митрополита Православної церкви Московського патріархату Тульчинського та Брацлавського Іонафана (Єлецьких), повідомляє Інсайдер UA.

За даними джерел видання, скандального представника Московської церкви в Україні звинувачують у розпалюванні релігійної ворожнечі та підтримці Росії у війні.

Водночас, як повідомили «Главкому» у пресслужбі СБУ, співробітники відомства проводять слідчо-оперативні заходи у рамках кримінального провадження, відкритого за статтею 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Зазначимо, на офіційній сторінці митрополита Іонафана він відверто називає себе «ієрархом Російської православної церкви». У 2006 році рішенням синоду УПЦ МП Іонафан був призначений архієпископом Тульчинським і Брацлавським. У 2014 році – підвищений митрополитом Онуфрієм до сану митрополита.

До слова, один із головних апологетів «руського миру», намісник Києво-Печерської Лаври митрополит Павло останні дні перебував у Туреччині. Про це повідомили «Главкому» джерела в українських правоохоронних органах, відповідаючи на питання, куди саме прямував митрополит, коли його затримали на кордоні з Молдовою.

Нагадаємо, Митрополит Луганський та Алчевський УПЦ Пантелеймон (Поворознюк) та настоятель Свято-Саввинського монастиря міста Мелітополя архимандрит Іоанн (Прокопенко) взяли участь в оголошенні незаконної анексії Росією Херсонської, Запорізької, Луганської і Донецької областей.

Також під час оголошення незаконної анексії чотирьох українських областей у кремлівській залі був присутній ще один Архімандрит УПЦ – Архімандрит Алексій (Федоров), настоятель Свято-Успенського кафедрального собору у Херсоні.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк переконаний, що всі українські громадяни, які їздили на так звану церемонію у Кремль – колаборанти, які повинні отримати кримінальні провадження та сидіти в тюрмі. Це стосується і представників духовенства УПЦ московського патріархату.