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СБУ виявила катівню поблизу однієї із найбільших святинь Донеччини (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
СБУ виявила катівню поблизу однієї із найбільших святинь Донеччини (фото)
СБУ

Окупанти насильно тримали у катівні місцевих жителів, які підтримували територіальну цілісність України

Співробітники Служби безпеки виявили місце незаконного утримання людей у звільненому Святогірську Донецької області. Катівня була облаштована в пансіонаті відпочинку неподалік від Святогірської Лаври. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Російські військові насильно тримали там місцевих мешканців, які підтримували територіальну цілісність України. Під час огляду оперативники та слідчі СБУ виявили предмети, які напряму вказують на ознаки тортур. Наразі проводиться комплекс слідчо-оперативних заходів», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у рамках розпочатого кримінального провадження за ч.ч. 1, 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії. Наразі слідчі СБУ встановлюють кількість та особи постраждалих, а також нелюдів, причетних до катувань.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на деокупованих територіях Харківщині правоохоронці виявили щонайменше 18 місць, де російські загарбники катували українських громадян, і встановили особи тисячі російських військових злочинців. 

Теги: війна Донеччина росія окупанти Україна

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