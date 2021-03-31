В Одесі судитимуть чоловіка, який два роки ґвалтував неповнолітню

Зловмисник погрожував підлітку тим, що розішле її фото батькам, родичам та однокласникам

У 2019 році 49-річний житель Одеси зареєструвався в одній із соціальних мереж під виглядом юнака

З 2019 року в Одесі злочинець гвалтував 13-річну дівчинку, доки вона не наважилась розповісти про це батькам

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Слідство встановило, що у 2019 році 49-річний житель Одеси зареєструвався в одній із соціальних мереж під виглядом юнака. Там він зав’язав дружбу з потерпілою, якій на той час було всього 13 років. Чоловік випросив у неї світлини інтимного характеру. Маючи компромат на дівчину, затриманий почав їй телефонувати, представляючись співробітником органу, який начебто контролює розповсюдження в інтернеті порнографічного контенту. Зловмисник погрожував підлітку тим, що розішле її фото батькам, родичам та однокласникам, якщо вона не зустрінеться з ним.

Боячись осуду, дівчинка дозволила чоловіку прийти до себе додому, коли мати була на роботі, чим чоловік і скористався. Залякування та ґвалтування дитини тривали майже два роки, аж доки вона не наважилася розповісти про все своїй матері, яка відразу ж звернулася в поліцію. Чоловіку повідомили про підозру, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Тим часом, на Одещині чоловік проведе за гратами 12 років за зґвалтування дитини.