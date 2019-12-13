Останні десять років політичну погоду в Україні робить суддя Сергій Вовк

Суддя Сергій Вовк

Суддю Вовка відстороняли разів шість від роботи, але щоразу він повертався до Печерського суду. Якийсь суцільний День бабака

Нащо оці тілорухи зі зміною президентів, урядів, якщо останні десять років політичну погоду робить простий суддя Сергій Вовк.

Зараз Вовк обирає міру запобіжного заходу Кузьменко, Антоненку і Ко.

А раніше Вовк відправив за грати Луценка.

Знімав із розшуку Онищенка.

Відпускав фігуранта убивці «Сармата»

Стягував 7 мільйонів із Мінюсту на користь Портнова.

Він справи Саакашвілі.

Підмазував схемам Київської мерії щодо будівництва де попало.

Його відстороняли разів шість від роботи, але щоразу шикарний суддя повертався до Печерського суду. Якийсь суцільний День бабака.

А скоріше прагнення усіх влад і режимів порішать через ручних суддів свої справи. У підсумку це виливається у великий піздєц. В першу чергу для організаторів гучних історій і тих, хто тримає Вовка на кормах.

Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

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