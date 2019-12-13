  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Марина Данилюк-Ярмолаєва
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Останні десять років політичну погоду в Україні робить суддя Сергій Вовк

    • Марина Данилюк-Ярмолаєва
    • Розсилка
    Суддя Сергій Вовк - Останні десять років політичну погоду в Україні робить суддя Сергій Вовк
    Суддя Сергій Вовк

    Суддю Вовка відстороняли разів шість від роботи, але щоразу він повертався до Печерського суду. Якийсь суцільний День бабака

    Нащо оці тілорухи зі зміною президентів, урядів, якщо останні десять років політичну погоду робить простий суддя Сергій Вовк.

    Зараз Вовк обирає міру запобіжного заходу Кузьменко, Антоненку і Ко.

    А раніше Вовк відправив за грати Луценка.

    Знімав із розшуку Онищенка.

    Відпускав фігуранта убивці «Сармата»

    Стягував 7 мільйонів із Мінюсту на користь Портнова.

    Він справи Саакашвілі.

    Підмазував схемам Київської мерії щодо будівництва де попало.

    Його відстороняли разів шість від роботи, але щоразу шикарний суддя повертався до Печерського суду. Якийсь суцільний День бабака.

    А скоріше прагнення усіх влад і режимів порішать через ручних суддів свої справи. У підсумку це виливається у великий піздєц. В першу чергу для організаторів гучних історій і тих, хто тримає Вовка на кормах.

    Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    суд корупція в Україні
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Валентин Бадрак
    Валентин Бадрак

    Директор аналітичної організації «Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння»

    Микола Капітоненко
    Микола Капітоненко

    Експерт Міжнародного центру перспективних досліджен

    Сергій Грабовський
    Сергій Грабовський

    Політичний аналітик

    Зоя Казанжи
    Зоя Казанжи

    Громадський діяч

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ