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    Захист ветерана АТО Антоненка також оголосив відвід судді

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    Андрій Антоненко в суді&nbsp; - Захист ветерана АТО Антоненка також оголосив відвід судді
    Андрій Антоненко в суді 
    Фото: УНН

    Адвокат стверджує, що існує обґрунтована підстава вважати, що, слідчий суддя є упередженим

    Печерський райсуд Києва почав засідання з обрання запобіжного заходу ветерану АТО Андрію Антоненку. Захист Антоненка оголосив відвід судді Сергію Вовку. За словами захисника, зокрема, існує обґрунтована підстава вважати, що, слідчий суддя є упередженим.

    Антоненко підтримав це клопотання захисту.

    Суддя Вовк поінформував, що розгляд клопотання з обрання запобіжного заходу Антоненка відкладається, оскільки невідомо, хто буде наступний суддя, і що згодом працівник суду повідомить про наступне засідання з цього приводу — щодо вирішення заяви про відвід слідчого судді Вовка.

    Раніше на початку іншого судового засідання, з обрання запобіжного заходу волонтерці і дитячому хірургу Юлії Кузьменко адвокат заявив відвід судді Сергію Вовку, пославшись на його упереджене ставлення до фігурантів справи Шеремета.
    Зазначимо, що суддя Вовк має неоднозначну репутацію. Свого часу він відправив за грати Юрія Луценка та знімав із розшуку Олександра Онищенка.

    Сьогодні, 13 грудня, підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета Яні Дугарь, Юлії Кузьменко та Андрію Антоненку оберуть запобіжний захід.

    Як вже відомо, 13 грудня суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця Яни Дугарь – цілодобовий домашній арешт. Вона буде під арештом до 08.02.2020 року. Суд зобов’язав її здати паспорти, а також утриматися від спілкування зі свідками. 

    Адвокати додали, що будуть подавати апеляцію. Адвокат заявив, що Дугарь не було в Україні в той момент, коли було зроблено фото і відео порівняльної експертизи, яку надало обвинувачення.

    Нагадаємо, 12 грудня міністр МВС Арсен Аваков разом з президентом Володимиром Зеленським провели екстрену пресконференцію з приводу затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

    У четвер слідчі повідомили, що підозрюють щонайменше п’ятьох людей: медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, лікаря й волонтера Юлію Кузьменка, музиканта й добровольця Андрія Антоненка, добровольців Владислава та Інну Грищенків.

    За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

    Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.

    Детальніше читайте у матеріалі «Главкома»:

     

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