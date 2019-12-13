Захист ветерана АТО Антоненка також оголосив відвід судді

Адвокат стверджує, що існує обґрунтована підстава вважати, що, слідчий суддя є упередженим

Печерський райсуд Києва почав засідання з обрання запобіжного заходу ветерану АТО Андрію Антоненку. Захист Антоненка оголосив відвід судді Сергію Вовку. За словами захисника, зокрема, існує обґрунтована підстава вважати, що, слідчий суддя є упередженим.

Антоненко підтримав це клопотання захисту.

Суддя Вовк поінформував, що розгляд клопотання з обрання запобіжного заходу Антоненка відкладається, оскільки невідомо, хто буде наступний суддя, і що згодом працівник суду повідомить про наступне засідання з цього приводу — щодо вирішення заяви про відвід слідчого судді Вовка.

має неоднозначну репутацію. Свого часу він відправив за грати Юрія Луценка та знімав із розшуку Олександра Онищенка.

Сьогодні, 13 грудня, підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета Яні Дугарь, Юлії Кузьменко та Андрію Антоненку оберуть запобіжний захід.

Як вже відомо, 13 грудня суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця Яни Дугарь – цілодобовий домашній арешт. Вона буде під арештом до 08.02.2020 року. Суд зобов’язав її здати паспорти, а також утриматися від спілкування зі свідками.

Адвокати додали, що будуть подавати апеляцію. Адвокат заявив, що Дугарь не було в Україні в той момент, коли було зроблено фото і відео порівняльної експертизи, яку надало обвинувачення.

Нагадаємо, 12 грудня міністр МВС Арсен Аваков разом з президентом Володимиром Зеленським провели екстрену пресконференцію з приводу затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

У четвер слідчі повідомили, що підозрюють щонайменше п’ятьох людей: медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, лікаря й волонтера Юлію Кузьменка, музиканта й добровольця Андрія Антоненка, добровольців Владислава та Інну Грищенків.

За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.