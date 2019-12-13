Запобіжний захід для дитячої лікарки Юлії Кузьменко обиратиме інший суддя трансляція



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Фото: Lb.ua

Адвокат просив про відвід судді, адже Вовк відмовився заслухати показання свідків

Під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу для дитячого медика Юлії Кузьменко, її адвокат Влад Добош заявив про відвід судді Печерського районного суду Києва Павла Вовка. Справу направили на перерозподіл для обрання іншого судді.

«Прошу прийняти цю заяву для розгляду вашого відводу», — сказав адвокат Добош звернувшись до судді.

Таким чином, суддя заявив про зняття з розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу для Кузьменко.





Вовк оголосив, що винесення рішення про запобіжний захід Кузьменко знімається з розгляду, а нового суддю має визначити система авторозподілу. Після цього він покинув судову залу.

Зазначимо, що суддя Вовк має неоднозначну репутацію. Свого часу він відправив за грати Юрія Луценка та знімав із розшуку Олександра Онищенка.

Також зазначимо, що адвокати хочуть викликати свідчити колишнього чоловіка Кузьменко, з яким вона була у шлюбі станом на літо 2016-го (коли був убитий Шеремет), він нібито має підтвердити її алібі.

Нагадаємо, прокуратура просила суд обрати запобіжний захід у виді арешту для Кузьменко.

Сьогодні, 13 грудня, підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета Яні Дугарь, Юлії Кузьменко та Андрію Антоненку оберуть запобіжний захід.

Як вже відомо, 13 грудня суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця Яни Дугарь – цілодобовий домашній арешт. Вона буде під арештом до 08.02.2020 року. Суд зобов’язав її здати паспорти, а також утриматися від спілкування зі свідками.

Адвокати додали, що будуть подавати апеляцію. Адвокат заявив, що Дугарь не було в Україні в той момент, коли було зроблено фото і відео порівняльної експертизи, яку надало обвинувачення.

Нагадаємо, 12 грудня міністр МВС Арсен Аваков разом з президентом Володимиром Зеленським провели екстрену пресконференцію з приводу затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

У четвер слідчі повідомили, що підозрюють щонайменше п’ятьох людей: медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, лікаря й волонтера Юлію Кузьменка, музиканта й добровольця Андрія Антоненка, добровольців Владислава та Інну Грищенків.

За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.

Детальніше читайте у матеріалі «Главкома»: Як вбивали Павла Шеремета. Усі свіжі подробиці від МВС



