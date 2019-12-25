Слідчий з Харківщини торгував службовою інформацією



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Фото військової прокуратури Центрального регіону України

Під час досудового розслідування встановлені неодноразові факти пересилання поліцейському коштів з території Російської Федерації

Військова прокуратура Київського гарнізону спільно з теруправлінням ДБР, розташованим в м. Києві, та Державною прикордонною службою України затримали слідчого ГУ Нацполіції в Харківській області за несанкціоноване копіювання та збут службової інформації.

Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України.

«У рамках контролю за вчиненням злочину правоохоронці викрили факти несанкціонованого розповсюдження слідчим інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах) та автоматизованих системах, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства. Зокрема, зловмисник збував інформацію стосовно осіб, яка зберігається та оброблюється у автоматизованій підсистемі «Ризик» ІТС АПК «Гарт-1», базі даних «Аркан», «АРМОР» та інших. Так, 24 січня, 22 лютого та 14 травня 2019 року поліцейський одержав кошти за свої «послуги» на загальну суму 16350 гривень», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час досудового розслідування встановлені неодноразові факти пересилання поліцейському коштів з території Російської Федерації, ймовірно, за розповсюдження інформації з обмеженим доступом.

24 грудня 2019 року задокументовано черговий факт продажу службових даних, за які старший лейтенант отримав 1300 гривень, після чого був затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Прокурорами та слідчими проводяться обшуки та інші невідкладні слідчі дії, встановлюються інші службові особи, причетні до цього злочину.

Як повідомлялося, ув’язнених Кропивницького СІЗО побили під час обшуків.