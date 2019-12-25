  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Кримінал

    Слідчий з Харківщини торгував службовою інформацією

    • Розсилка
    Слідчий з Харківщини торгував службовою інформацією
    Фото військової прокуратури Центрального регіону України

    Під час досудового розслідування встановлені неодноразові факти пересилання поліцейському коштів з території Російської Федерації

    Військова прокуратура Київського гарнізону спільно з теруправлінням ДБР, розташованим в м. Києві, та Державною прикордонною службою України затримали слідчого ГУ Нацполіції в Харківській області за несанкціоноване копіювання та збут службової інформації.

    Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України.

    «У рамках контролю за вчиненням злочину правоохоронці викрили факти несанкціонованого розповсюдження слідчим інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах) та автоматизованих системах, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства. Зокрема, зловмисник збував інформацію стосовно осіб, яка зберігається та оброблюється у автоматизованій підсистемі «Ризик» ІТС АПК «Гарт-1», базі даних «Аркан», «АРМОР» та інших. Так, 24 січня, 22 лютого та 14 травня 2019 року поліцейський одержав кошти за свої «послуги» на загальну суму 16350 гривень», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що під час досудового розслідування встановлені неодноразові факти пересилання поліцейському коштів з території Російської Федерації, ймовірно, за розповсюдження інформації з обмеженим доступом.

    24 грудня 2019 року задокументовано черговий факт продажу службових даних, за які старший лейтенант отримав 1300 гривень, після чого був затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    Прокурорами та слідчими проводяться обшуки та інші невідкладні слідчі дії, встановлюються інші службові особи, причетні до цього злочину.

    Читайте також: Рішення про обшуки в офісі «Європейської солідарності» приймалися з порушенням закону, – адвокат.

    Як повідомлялося, ув’язнених Кропивницького СІЗО побили під час обшуків.

    Харківщина розслідування військова прокуратура
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ