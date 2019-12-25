За засновника порталу WikiLeaks Ассанжа вступилися «Репортери без кордонів»
Засновник Wikileaks Джуліан Ассанж
Правозахисники закликали владу США зняти обвинувачення у шпигунстві з Ассанжа
Правозахисна організація «Репортери без кордонів» закликає звільнити засновника порталу WikiLeaks Джуліана Ассанжа з британської в’язниці суворого режиму Белмарш.
Про це йдеться у заяві правозахисників, опублікованій у вівторок, 24 грудня.
«Згідно з повідомленнями, його (Ассанжа – ред.) стан в ув’язненні значно погіршився. Тому ми просимо його звільнити з гуманітарних міркувань», – йдеться в заяві.
Крім того, «Репортери без кордонів» закликали владу США зняти обвинувачення у шпигунстві з Ассанжа. Його екстрадиція в Сполучені Штати створить небезпечний прецедент, вважають правозахисники.
Як нагадує DW, наприкінці листопада понад 60 лікарів заявили, що життя засновника WikiLeaks – у небезпеці, він потребує термінової медичної та психологічної допомоги. На думку медиків з восьми країн, викривача необхідно перевести в університетську клініку, оскільки є «реальні побоювання», що у в’язниці Ассанж «може померти».
Поліція Британії у квітні 2019 року заарештувала Ассанжа в посольстві Еквадору. Поліцейські пред’явили ордер, виданий у червні 2012 року через неявку викривача на судове засідання за повісткою. Південноамериканська держава, в диппредставництві якої ховався засновник WikiLeaks, позбавила його притулку, посилаючись на порушення міжнародних конвенцій. Суд у Лондоні у травні засудив його до 50 тижнів позбавлення волі.