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    У світі

    За засновника порталу WikiLeaks Ассанжа вступилися «Репортери без кордонів»

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    <p>Засновник Wikileaks Джуліан Ассанж</p> - За засновника порталу WikiLeaks Ассанжа вступилися «Репортери без кордонів»

    Засновник Wikileaks Джуліан Ассанж

    Правозахисники закликали владу США зняти обвинувачення у шпигунстві з Ассанжа

    Правозахисна організація «Репортери без кордонів» закликає звільнити засновника порталу WikiLeaks Джуліана Ассанжа з британської в’язниці суворого режиму Белмарш.

    Про це йдеться у заяві правозахисників, опублікованій у вівторок, 24 грудня.

    «Згідно з повідомленнями, його (Ассанжа – ред.) стан в ув’язненні значно погіршився. Тому ми просимо його звільнити з гуманітарних міркувань», – йдеться в заяві.

    Крім того, «Репортери без кордонів» закликали владу США зняти обвинувачення у шпигунстві з Ассанжа. Його екстрадиція в Сполучені Штати створить небезпечний прецедент, вважають правозахисники.

    Як нагадує DW, наприкінці листопада понад 60 лікарів заявили, що життя засновника WikiLeaks – у небезпеці, він потребує термінової медичної та психологічної допомоги. На думку медиків з восьми країн, викривача необхідно перевести в університетську клініку, оскільки є «реальні побоювання», що у в’язниці Ассанж «може померти».

    У 2012 році Джуліан Ассанж сховався в посольстві Еквадору в Лондоні, побоюючись арешту за європейським ордером, виданим Швецією на підставі порушеної справи про зґвалтування. Зокрема, засновник WikiLeaks вважав, що Швеція може екстрадувати його в США, де викривача хочуть судити за публікацію сотень тисяч секретних документів про операції США в Іраку і Афганістані. Пізніше шведські органи юстиції припинили розслідування відносно творця WikiLeaks.

    Поліція Британії у квітні 2019 року заарештувала Ассанжа в посольстві Еквадору. Поліцейські пред’явили ордер, виданий у червні 2012 року через неявку викривача на судове засідання за повісткою. Південноамериканська держава, в диппредставництві якої ховався засновник WikiLeaks, позбавила його притулку, посилаючись на порушення міжнародних конвенцій. Суд у Лондоні у травні засудив його до 50 тижнів позбавлення волі.

    Читайте також: Ассанжа довгий час піддавали «психологічним тортурам» – ООН.
    правозахисники розслідування WikiLeaks Джулиан Ассанж
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