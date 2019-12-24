Ув'язнених Кропивницького СІЗО побили під час обшуків – Денісова



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Проти ув'язнених Кропивницького СІЗО застосовували травматичну зброю

Після бунту в СІЗО Кропивницького в одній із камер було знайдено тіло померлого в'язня

Під час обшуків, які проводили в Кропивницькому слідчому ізоляторі, працівники Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України застосовували фізичну силу до ув'язнених. Про це представнику уповноваженого з дотримання прав людини в місцях несвободи Олександру Гатіятулліну розповіли самі ув'язнені під час перевірки установи.

«23 грудня 2019 року під час обходу камер ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» виявлено ув’язнених із тілесними ушкодженнями. Останні повідомили, що вказані ушкодження отримали під час проведення обшуків працівниками Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України», - зазначила омбудсмен Людмила Денісова.

Представник уповноваженого викликав слідчо-оперативну групу національної поліції, яка зафіксувала виявлені тілесні ушкодження в ув’язнених. Відомості про вказані події внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України.

«Наразі дотримання прав осіб, які утримуються в ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» перебуває на моєму контролі», - наголосила Людмила Денісова.

Раніше Денісова повідомила, що уранці 20 грудня в СІЗО Кропивницького виявили померлого в'язня. Згідно з медичним висновком, причиною смерті є отруєння невідомою речовиною. Тілесних ушкоджень на тілі загиблого не виявили.





Наразі звільнено заступника з оперативної роботи Родіона Друмова і завідувача медчастини Олександра Степанова. Порушено питання про звільнення заступника начальника установи з комунально-побутового забезпечення – начальника відділу інтендантського та господарського забезпечення Валерія Артеменка.