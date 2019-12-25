Суд призначив дату розгляду справи скандального експрокурора Кулика



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Колишній військовий прокурор сил АТО Костянтин Кулик

У 2016 році Кулику пред'явили звинувачення в незаконному збагаченні на суму 2,8 млн грн

Голосіївський суд Києва продовжує розглядати справу щодо незаконного збагачення колишнього військового прокурора сил АТО Костянтина Кулика.

Розслідування щодо фактів ймовірного незаконного збагачення Кулика НАБУ розпочало в грудні 2015 року.

Обвинувальний акт скерували до Голосіївського районного суду міста Києва для розгляду по суті в жовтні 2016 року. На черговому засіданні Голосіївського суду вирішено перенести розгляд на січень 2020 року, повідомляє телеканал 112.

Зазначається, що від рішення суду буде залежати подальша робота Кулика в правоохоронній системі. Цієї осені він не пройшов переатестацію в Генеральній прокуратурі та був звільнений.

Раніше ексдепутат Ради Сергій Лещенко повідомив, що Кулик працевлаштовується й оформляє документи в СБУ.

Натомість СБУ заперечує працевлаштування експрокурора Кулика.

Наприкінці листопада генеральний прокурор Руслан Рябошапка повідомив, що з 1 січня «відомий на весь світ» прокурор Костянтин Кулик не буде працювати в ГПУ оскільки не пройшов переатестацію.

«Справа в тому, що він не прийшов на тестування. Закон нам не залишає іншого шляху, крім як попрощатися з Костянтином Геннадійовичем», - підкреслив він.

Як повідомлялось, Верховний суд відмовився передати справу стосовно колишнього прокурора Генеральної прокуратури і прокурора сил антитерористичної операції Костянтина Кулика з Голосіївського районного суду Києва до Вищого антикорупційного суду.

Кулик став широко відомий, коли наприкінці березня, перебуваючи на посаді заступника голови департаменту міжнародно-правової співпраці ГПУ нібито висунув підозри представникам оточення президента Петра Порошенка. У ГПУ спростували це і викликали його на допит. Тодішній президент Петро Порошенко заявляв, що Кулик «отримав наказ» від олігарха Ігоря Коломойського звинуватити його у втручанні у «справу Курченко».

Пізніше публікації New York Times стало відомо, що прокурор Костянтин Кулик склав англомовне досьє на 7 сторінок про корупцію Хантера Байдена – сина колишнього віце-президента США, чим сприяв боротьбі, яка призвела до розслідування відносно президента Дональда Трампа.

До переїзду в Київ Костянтин Кулик працював слідчим прокуратури харківської, був знайомий з Євгеном Жиліним, творцем терористичної організації «Оплот».

В 2016 році Кулику пред'явили звинувачення в незаконному збагаченні на суму 2,8 млн грн. Зокрема, на матір прокурора і мати його дітей Ірину Німець оформлено ряд об'єктів нерухомості в центрі Києва.