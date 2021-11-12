В окупованій Макіївці помер засуджений за «шпигунство» українець

Руслан Макарець був засуджений у «ДНР» до 13 років в'язниці за нібито «шпигунство» на користь українських спецслужб

Житель Горлівки служив в окупантів водієм, але згодом здався СБУ за програмою «Тебе чекають удома»

У виправній колонії окупованої Макіївки помер полонений Руслан Макарець, засуджений у «ДНР» до 13 років в'язниці за нібито «шпигунство» на користь українських спецслужб. Про це у Facebook повідомила радниця очільника української делегації у Тристоронній контактній групі Гайде Різаєва.

«Полоненим, який помер учора в Макіївській ВК-32 так званої ДНР, є Руслан Макарець, раніше засуджений за законодавством «ДНР» до 13 років позбавлення волі за статтями «зрада Батьківщині» та «шпигунство» на користь українських спецслужб... Прошу рідних та близьких Руслана прийняти наші співчуття...», – написала Різаєва.

В коментарі «Укрінформу» вона уточнила, що Руслана затримали навесні 2019 року на КПП у Горлівці. Так званий Верховний суд «ДНР» визнав його держзрадником і засудив до 13 років позбавлення волі, а потім відправив відбувати термін до виправної колонії суворого режиму у місто Макіївка.

Різаєва сказала, що поки невідома достеменна причина смерті Руслана.

«З'ясовуємо. Суперечливі відомості. Хтось каже, що смерть насильницька, а деякі, що серцева недостатність. Офіційно, як завжди, Донецьк мовчить», – повідомила радниця.

Вона уточнила, що Руслан Макарець 1984 року народження, у нього залишилися родичі, які зараз мешкають і на підконтрольній українському уряду території, і на окупованій.

За інформацією сайту «Ґрати», мешканець Горлівки Макарець з лютого 2017 до травня 2018 року служив у окупантів водієм в інженерно-саперній роті однієї з військових частин «ДНР». Після закінчення служби він виїхав до Бахмута, який перебуває під контролем української влади. В українській поліції Макарець домовився про участь у програмі «Тебе чекають удома», яка передбачає звільнення від кримінальної відповідальності учасників незаконних збройних формувань за умови добровільної здачі, сприяння правоохоронцям та відсутності звинувачень у тяжких злочинах.

Згодом він спробував повернутися на окуповану територію до рідних. При в'їзді на КПП у Горлівці його затримали співробітники окупаційного «Міністерства держбезпеки».

До слова, СБУ затримала жінку, яка шукала «кадри» для терористів «Оплоту».

Раніше повідомлялося, що українець, який збирав «ополченців Новоросії», ледь не сів до в'язниці.

Як відомо, 10 листопада суд арештував головного ката донецької тюрми «Ізоляція».