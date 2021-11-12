СБУ опублікувала свідчення головного ката донецької в'язниці «Ізоляція»

Суд арештував на два місяці без права застави затриманого колишнього очільника тюрми донецьких бойовиків «Ізоляція» Дениса Куліковського на прізвисько Палич

Комендант в'язниці «Ізоляція» розповів про тортури над затриманими

Служба безпеки України опублікувала свідчення головного ката донецької в'язниці «Ізоляція» Дениса Куліковського, який розповів про те, як катували затриманих.

Він розповів, що працював в «Ізоляції» з 2014 року, був інспектором охорони, стежив за «безпекою» до грудня 2014 року, потім його призначили начальником.

«Моя роль була витягнути правдиві, скажімо так, свідчення. При кожному допиті були присутні співробітники ФСБ, МДБ, лікар був, щоб якщо людині стало погано, він її відкачував», – сказав Куліковський..

За його словами, до затриманих, які не йшли на співпрацю, застосовувалися тортури.

«А саме: «тапік», він же телефонний апарат, прив'язували або до ніг, до пальців, або «Док», який це все робив, він же Симонов Станіслав, прив'язував до геніталій. Людей садили або в одиночну камеру, де немає туалету, нічого, потім не виводили їх у туалет, давали пляшку, або за наказом Євдокимова Василя, він же «Ленін», мені надходив наказ поставити людину на добу, щоб вона стояла. Не годувати, не напувати, щоб тільки дав свідчення», – заявив кат «Ізоляції».

Бойовик також розповів, як підриви авто контррозвідника Олександра Хараберюша та полковника розвідки у Києві Максима Шаповалова готувалися на території «Ізоляції».

Нагадаємо, цього тижня у Києві спіймали керівника донецької катівні «Ізоляція».

Приморський суд Маріуполя арештував на два місяці без права застави затриманого колишнього очільника тюрми донецьких бойовиків «Ізоляція» Дениса Куліковського на прізвисько Палич.

Варто вказати, що керівник донецької катівні «Ізоляція» спокійно жив у Києві з 2019 року.

До слова, СБУ знають про ще 45 бойовиків, що були катами в «Ізоляції».

Влітку правозахисники презентували фільм про донецький концтабір «Ізоляція».

Раніше у мережу виклали фото російського концтабору в окупованому Донецьку.

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