Смертельна ДТП біля Яремчі: п’яний водій працює в поліції та хотів «порішати»

За словами свідків, чоловік був у стані алкогольного сп’яніння та пропонував винагороду, щоб допомогли втекти з місця події

Нардепи дізнались, що 25-річний чоловік на кожному етапі встановлення деталей розслідування намагався «порішати»

Смертельну ДТП біля міста Яремче Івано-Франківської області, внаслідок якої загинула мотоциклістка з Києва Олена Денисенко, попередньо скоїв старший інспектор криміналістичного відділу Національної поліції в Житомирській області Сергій Антонюк. 25-річний водій Volkswagen Touareg, за даними експертизи, перебував за кермом п'яним.

Як розповів у соцмережі народний депутат Василь Вірастюк, водія врятували подушки безпеки і він залишився цілим та неушкодженим.

За словами свідків, чоловік був у стані алкогольного сп’яніння та пропонував винагороду, щоб допомогли втекти з місця події. За попередніми даними, в організмі водія позашляховика зафіксували 1,19 проміле алкоголю.

Дівчина ж керувала швидкісним байком, і вижити в цій жахливій ДТП в Олени не було шансів, йдеться в повідомленні народного депутата.

Загибла Олена Денисенко

Наразі проводиться досудове розслідування. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Водія затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

«Чому я звертаю увагу на цю ДТП? По-перше, мати втратила доньку, хлопець – кохану, а байкери – Оленку, члена байкерської родини. Я і сам раніше часто їздив на байку, тому знаю наскільки в Україні на дорогах неоднозначне ставлення до байкерів. По-друге, чисто по-людськи, я не міг залишитись осторонь, бо наслідки цієї аварії бачив на власні очі, – зауважив Василь Вірастюк. – Ми з моїм колегою, народним депутатом Едуардом Прощуком прямували на спортивну базу «Заросляк» і втрапили у незвичний для тієї дороги затор! Коли ми проїжджали повз те ДТП, одразу почали дізнаватись про наслідки. Бо вигляд передньої частини позашляховика говорив сам за себе…».

Через друзів-знайомих нардепи дізнались, що 25-річний чоловік на кожному етапі встановлення деталей розслідування намагався «порішати».

За інформацією ЗМІ, винуватець ДТП є сином начальника Відділу державного екологічного нагляду (контролю) ПЗФ, лісів і рослинного світу Державної екологічної інспекції Поліського округу Антонюка Руслана Сергійовича. Він також займає посаду старшого інспектора криміналістичного відділу слідчого управління ГУ Нацполіції в Житомирській області.

За повідомленням обласної поліції, водію в суді обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без внесення застави.

Нагадаємо, напередодні у Яремчі автомобіль злетів в обрив: загинули чотири людини.