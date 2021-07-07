У Яремчі автомобіль злетів в обрив: загинули чотири людини
Водій автомобіля на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням, через що злетів з дороги
У місті Яремче Івано-Франківської області сталася смертельна ДТП, жертвами якої стали чотири людини.
Як повідомили в пресслужбі обласної поліції, Volkswagen Tiguan злетів з дороги в обрив.
Попередньо, водій автомобіля на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням, через що злетів з дороги.
Кузов автомобіля був сильно деформований, через що рятувальникам довелося розрізати його, щоб дістати постраждалих, додали у ДСНС.
Відомо, що у салоні перебували троє чоловіків і жінка. Від отриманих травм всі четверо загинули на місці події ще до приїзду медиків.
Поліцейські встановлюють вік і місце проживання загиблих.
До слова, у Києві таксист заснув за кермом і влетів у місце дорожніх робіт (фото).