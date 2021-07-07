У Яремчі автомобіль злетів в обрив: загинули чотири людини

розрізати його, щоб дістати постраждалих

Кузов автомобіля був сильно деформований, через що рятувальникам

Кузов автомобіля був сильно деформований, через що рятувальникам довелося розрізати його, щоб дістати постраждалих

Водій автомобіля на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням, через що злетів з дороги

У місті Яремче Івано-Франківської області сталася смертельна ДТП, жертвами якої стали чотири людини.

Як повідомили в пресслужбі обласної поліції, Volkswagen Tiguan злетів з дороги в обрив.

Попередньо, водій автомобіля на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням, через що злетів з дороги.

Кузов автомобіля був сильно деформований, через що рятувальникам довелося розрізати його, щоб дістати постраждалих, додали у ДСНС.

Відомо, що у салоні перебували троє чоловіків і жінка. Від отриманих травм всі четверо загинули на місці події ще до приїзду медиків.

Поліцейські встановлюють вік і місце проживання загиблих.

До слова, у Києві таксист заснув за кермом і влетів у місце дорожніх робіт (фото).