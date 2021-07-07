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    У Яремчі автомобіль злетів в обрив: загинули чотири людини

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    Кузов автомобіля був сильно деформований, через що&nbsp;рятувальникам&nbsp;довелося&nbsp;розрізати його, щоб дістати постраждалих - У Яремчі автомобіль злетів в обрив: загинули чотири людини
    Кузов автомобіля був сильно деформований, через що рятувальникам довелося розрізати його, щоб дістати постраждалих
    Фото: if.dsns.gov.ua

    Водій автомобіля на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням, через що злетів з дороги

    У місті Яремче Івано-Франківської області сталася смертельна ДТП, жертвами якої стали чотири людини.

    Як повідомили в пресслужбі обласної поліції, Volkswagen Tiguan злетів з дороги в обрив.

    Попередньо, водій автомобіля на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням, через що злетів з дороги.

    Кузов автомобіля був сильно деформований, через що рятувальникам довелося розрізати його, щоб дістати постраждалих, додали у ДСНС.

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    У Яремчі автомобіль злетів в обрив: загинули чотири людини
    У Яремчі автомобіль злетів в обрив: загинули чотири людини
    У Яремчі автомобіль злетів в обрив: загинули чотири людини
    У Яремчі автомобіль злетів в обрив: загинули чотири людини
    Фото: if.npu.gov.ua

    Відомо, що у салоні перебували троє чоловіків і жінка. Від отриманих травм всі четверо загинули на місці події ще до приїзду медиків.

    Поліцейські встановлюють вік і місце проживання загиблих.

    До слова, у Києві таксист заснув за кермом і влетів у місце дорожніх робіт (фото).

    Теги: ДТП дороги Івано-Франківщина водій автомобіль Volkswagen Tiguan
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    У Яремчі автомобіль злетів в обрив: загинули чотири людини