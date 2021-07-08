Авто тричі проїхалося по жінці і буквально потрощило її тіло
Фото з відкритих джерел
Жахлива автопригода сталася уранці 5 липня у Дніпрі. Автомобіль «Славута» на вулиці міста збив жінку, кілька разів переїхав її та протягнув за собою 20 метрів. Водій із місця пригоди втік, залишивши транспортний засіб неподалік.
Головний підозрюваний у звірстві – колишній коханий потерпілої. Нібито так він вирішив помститися їй за те, що жінка вирішила припинити їхні стосунки. Про це інформують Надзвичайні новини.
Де зараз зловмисник – невідомо, його розшукують. А сусіди підозрюваного кажуть, що чоловік має наркотичну залежність.
Як повідомив заступник медичного директора обласної лікарні Дніпра Юрій Скребець, потерпіла у реанімації, її двічі прооперували. Жінку під'єднали до апарату штучної вентиляції легень. Стан оцінюють як критичний, адже є загроза життю. У пацієнтки діагностували забій головного мозку важкого ступеня,перелом плечової кістки, розрив печінки, перелом ребер та пневмоторакс (скупчення газу в легенях).
Випадок розслідують, як замах на умисне вбивство. За скоєне зловмисникові загрожує від 7 до 15 років в'язниці. Однак спочатку його треба ще знайти.
Як повідомлялося раніше, у місті Яремче Івано-Франківської області сталася смертельна ДТП, жертвами якої стали чотири людини. Водій автомобіля на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням, через що злетів з дороги
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