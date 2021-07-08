Випадок розслідують, як замах на умисне вбивство. За скоєне зловмисникові загрожує від 7 до 15 років в'язниці. Однак спочатку його треба ще знайти.

Як повідомлялося раніше, у місті Яремче Івано-Франківської області сталася смертельна ДТП, жертвами якої стали чотири людини. Водій автомобіля на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням, через що злетів з дороги

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