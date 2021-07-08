Авто тричі проїхалося по жінці і буквально потрощило її тіло

Сусіди кажуть, у підозрюваного наркотична залежність

Жахлива автопригода сталася уранці 5 липня у Дніпрі. Автомобіль «Славута» на вулиці міста збив жінку, кілька разів переїхав її та протягнув за собою 20 метрів. Водій із місця пригоди втік, залишивши транспортний засіб неподалік.

Головний підозрюваний у звірстві – колишній коханий потерпілої. Нібито так він вирішив помститися їй за те, що жінка вирішила припинити їхні стосунки. Про це інформують Надзвичайні новини.

Де зараз зловмисник – невідомо, його розшукують. А сусіди підозрюваного кажуть, що чоловік має наркотичну залежність.

Як повідомив заступник медичного директора обласної лікарні Дніпра Юрій Скребець, потерпіла у реанімації, її двічі прооперували. Жінку під'єднали до апарату штучної вентиляції легень. Стан оцінюють як критичний, адже є загроза життю. У пацієнтки діагностували забій головного мозку важкого ступеня,перелом плечової кістки, розрив печінки, перелом ребер та пневмоторакс (скупчення газу в легенях).