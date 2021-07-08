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    Автопілот Tesla не впорався з керуванням та врізався в дерево (відео)

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    Електромобіль Tesla Model 3 / Фото: Tesla - Автопілот Tesla не впорався з керуванням та врізався в дерево (відео)
    Електромобіль Tesla Model 3 / Фото: Tesla

    Електромобіль Tesla Model 3 опинився в кюветі через те, що автопілот не впорався з керуванням

    Система автопілота електромобіля Tesla Model 3 не впоралась з простою ситуацією, і автомобіль вилетів з дороги і врізався в дерево. Відео інциденту з’явилося в в YouTube.

    Ситуацію можна розглядати з двох сторін: можна сказати, що винен Ілон Маск і Tesla в цілому, однак варто відзначити, що водій Tesla Model 3 використовував автопілот для їзди по вузькій звивистій односмуговій дорозі з велосипедними доріжками і перешкодами вздовж узбіччя.

    При цьому водій не тримає руки на кермі, як того вимагає опис системи автопілота Tesla.

    Автомобіль рухався на пристойній швидкості, перед самим поворотом розігнався майже до 50 км/год і не скидав швидкість при входженні в поворот. При цьому у водія було б достатньо часу, щоб взяти на себе управління і уникнути ДТП, якби він тримав руки на кермі.

    Добре, що все закінчилося без жертв, адже Tesla Model 3 цілком могла зробити лобове зіткнення зі скутером, який проїхав назустріч впритул за кілька секунд до того, як машина вилетіла з дороги.

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    Теги: ДТП Електромобілі Tesla
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    Автопілот Tesla не впорався з керуванням та врізався в дерево (відео)