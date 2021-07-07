Їхала «зайцем». У Львові пасажирка напала на водія та кидала каміння (відео)
Жінка не хотіла платити за проїзд та почала ображати і бити водія
У Львові пасажирка без квитка відмовилася платити за проїзд, побилася з водієм, а потім, коли її виставили з транспортного засобу, кидала каміння в автобус.
Як пише місцеве видання «Вголос», жінка на прохання вийти з автобуса почала показувати непристойні жести.
«Я підійшов і кажу: «Сплатіть, будь ласка, є якісь документи?». А вона каже: «Пішов на ###». І вперлася. Два роки працюю, але перший раз таке. Молоде, нахабне, якесь обкурене. Поліцію викликав, але хіба дочекаєшся», – розповів водій.
Жінка накинулася на чоловіка і подряпала його, проте хуліганку вдалося виставити з салону. Тоді вона схопила камені, бігла за автобусом і кидала їх.
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