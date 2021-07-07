  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Їхала «зайцем». У Львові пасажирка напала на водія та кидала каміння (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Пасажирка накинулася на водія і подряпала його, проте хуліганку вдалося виставити з салону - Їхала «зайцем». У Львові пасажирка напала на водія та кидала каміння (відео)
    Пасажирка накинулася на водія і подряпала його, проте хуліганку вдалося виставити з салону
    Скріншот з відео

    Жінка не хотіла платити за проїзд та почала ображати і бити водія

    У Львові пасажирка без квитка відмовилася платити за проїзд, побилася з водієм, а потім, коли її виставили з транспортного засобу, кидала каміння в автобус.

    Як пише місцеве видання «Вголос», жінка на прохання вийти з автобуса почала показувати непристойні жести.

    «Я підійшов і кажу: «Сплатіть, будь ласка, є якісь документи?». А вона каже: «Пішов на ###». І вперлася. Два роки працюю, але перший раз таке. Молоде, нахабне, якесь обкурене. Поліцію викликав, але хіба дочекаєшся», – розповів водій.

    Жінка накинулася на чоловіка і подряпала його, проте хуліганку вдалося виставити з салону. Тоді вона схопила камені, бігла за автобусом і кидала їх.

    Нагадаємо, в Одесі жінка курила у тролейбусі і кинула у патрульних недопалок (відео).

    Теги: громадський транспорт Львів бійка водій жінка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Їхала «зайцем». У Львові пасажирка напала на водія та кидала каміння (відео)