Справа генерала Дуки. Суддю насторожив звук перезарядження зброї під час обшуку

Однак ані Феміда, ані учасники процесу не змогли розібратися, хто вчинив цю витівку

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Володимир Воронько, обираючи запобіжний захід генерал-майору Служби безпеки Сергію Дуці, звернув увагу на промовисту деталь. А саме – звуковий ефект від перезарядження затвора вогнепальної зброї, який було зафіксовано під час обшуку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу суду, яка є у розпорядженні редакції.

За наполяганням сторони захисту слідчий суддя дослідив відеозапис обшуку помешкання підозрюваного Дуки, який відбувся вранці 4 листопада 2026 року. На відео було чути звук, подібний до перезаряджання затвору вогнепальної зброї. Це сталося у безпосередній близькості до місця перебування підозрюваного та службових осіб, які здійснювали процесуальні дії. Натомість суддя не зміг точно ідентифікувати особу, яка у той момент могла би перезаряджати зброю.

«Зважаючи на відсутність чіткого відеоряду, підтвердити чи спростувати факт чинення підозрюваним опору на цій стадії кримінального провадження неможливо. Оскільки слідчий суддя не володіє спеціальними знаннями у сфері балістики чи фоноскопії, а надання остаточної оцінки цим відомостям потребує проведення відповідних експертиз, зазначений відеозапис наразі оцінюється слідчим суддею лише в сукупності з іншими зібраними матеріалами», – зазначено в ухвалі про арешт генерала Дуки.

Водночас у суді прокурор САП повідомив, що 4 листопада особиста охорона (спецпідрозділ «Альфа») Сергія Дуки протягом близько двох годин не допускала детективів НАБУ для обшуку будинку генерала СБУ. Також, за словами прокурора, охоронці чинили опір, погрожували зброєю і наводили лазерні цілевказівники на працівників управління спеціальних операцій НАБУ.

У підсумку слідчий суддя зробив висновок про «наявність реального ризику протидії правоохоронним органам з боку оточення підозрюваного, яке перебуває під його контролем».

Також Феміда вважає доведеним ризик перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, наголосивши на зв’язках та значному досвіді роботи Сергія Дуки у силовому органі.

«Вказаний ризик на цьому етапі є доведеним та може реалізовуватися не лише особистими фізичними діями підозрюваного, але й опосередковано – через дії підконтрольних йому осіб, які виконують його волю або діють у його інтересах», – ідеться в ухвалі.

Додамо, що генерал-майор Служби безпеки Сергій Дука підозрюється в участі у злочинній організації, вчиненій службовою особою з використанням службового становища (ч.3 статті 255 Кримінального кодексу). Санкція статті – позбавлення волі від восьми до тринадцяти років з конфіскацією майна.

Як повідомляв «Главком», 6 листопада Вищий антикорупційний суд відправив генерал-майора СБУ Сергія Дуку під варту на 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 65 млн грн. Того ж дня підозрюваного було звільнено з посади першого заступника начальника департаменту захисту національної державності СБУ.

За версією слідства, Дука допомагав організатору злочинного угруповання на прізвисько Кримінал вирішувати питання у Службі безпеки України та Офісі генерального прокурора. Йдеться про можливе використання службових зв'язків для прикриття діяльності учасників організації.

Згодом адвокат Сергія Дуки Юрій Сухов підтвердив, що співробітники СБУ збирають кошти на заставу для генерала, однак наголосив на добровільності таких внесків. За його словами, у підрозділах служби поширили повідомлення з банківськими реквізитами, проте жодних вимог щодо обов'язкових сум або термінів переказу грошей не було. Захисник назвав повідомлення про примусовий збір коштів маніпулятивними. Львівський адвокат Олег Мицик звернув увагу на особливості процедури внесення застави та можливі юридичні наслідки для тих, хто долучився до збору.

До слова, колишній перший заступник начальника департаменту захисту національної державності СБУ Сергій Дука, якого підозрюють у причетності до справи «Карфаген», написав відкритого листа із СІЗО. У ньому він заявив про конфлікт інтересів у діях детективів НАБУ, назвав кримінальне переслідування помстою та запропонував публічно обговорити справу з керівниками антикорупційних органів.

13 листопада стало відомо, що за Сергія Дуку внесено повну суму застави у розмірі 65 млн грн.