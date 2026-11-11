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Львівський адвокат пояснив, у що вляпалися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Львівський адвокат пояснив, у що вляпалися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
Сергій Дука під час судового засідання у Вищому антикорупційному суді
фото: glavcom.ua

Адвокат наголосив, що застава – це не благодійний внесок і не донат на спільний збір, а процесуальний інструмент

За генерала СБУ Сергія Дуку, який фігурує у справі «Карфаген», внесли вже 44 млн грн застави. Кошти перерахували 1113 осіб. Водночас львівський адвокат Олег Мицик звернув увагу на особливості процедури внесення застави та можливі юридичні наслідки для тих, хто долучився до збору, передає «Главком».

За словами адвоката, у Львові діє практика, відповідно до якої кожен заставодавець має особисто з'явитися до слідчого ізолятора. Там уповноважена особа роз'яснює йому правові наслідки внесення застави.

«Уповноважена службова особа роз'яснює йому правові наслідки такого рішення: за кого саме він вносить кошти, які обов'язки бере на себе та що може статися з його грошима, якщо особа, за яку внесено заставу, порушить покладені на неї обов'язки», – підкреслив адвокат.

Мицик додав, що навіть коли заставу вносять двоє-троє людей, кожному з них іноді доводиться особисто приїжджати до СІЗО. «Іноді навіть тоді, коли заставу вносять двоє-троє осіб, виникає необхідність кожному з них особисто з'явитися до слідчого ізолятора, пред'явити квитанцію про перерахування коштів та підтвердити, що йому роз'яснено права, обов'язки і правові наслідки їх невиконання. Тобто недостатньо просто переказати гроші на рахунок суду», – сказав він.

«А тепер уявімо, що таку практику застосувати до 1113 заставодавців у справі генерала Дуки. Кожного потрібно ідентифікувати, кожному роз'яснити передбачені законом наслідки, кожен повинен усвідомлено підтвердити своє рішення виступити заставодавцем. Скільки часу це займе?», – наголосив адвокат.

Олег Мицик підсумував, що застава – це не благодійний внесок і не донат на спільний збір, а процесуальний інструмент, який передбачає конкретні юридичні зобов'язання та фінансові наслідки. Тож адвокат поставив питання, чому процедура роз'яснення правових наслідків заставодавцям у різних установах фактично може настільки відрізнятися.

Нагадаємо, 6 листопада Вищий антикорупційний суд відправив генерал-майора СБУ Сергія Дуку під варту на 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 65 млн грн. За версією слідства, Дука допомагав організатору злочинного угруповання на прізвисько Кримінал вирішувати питання у Службі безпеки України та Офісі генерального прокурора. Йдеться про можливе використання службових зв'язків для прикриття діяльності учасників організації.

Згодом адвокат Сергія Дуки Юрій Сухов підтвердив, що співробітники СБУ збирають кошти на заставу для генерала, однак наголосив на добровільності таких внесків. За його словами, у підрозділах служби поширили повідомлення з банківськими реквізитами, проте жодних вимог щодо обов'язкових сум або термінів переказу грошей не було. Захисник назвав повідомлення про примусовий збір коштів маніпулятивними.

До слова, 10 листопада стало відомо, що за колишнього посадовця СБУ Сергія Дуку, який фігурує у справі «Карфаген», 1113 платників внесли загалом 44 млн грн застави. Для його звільнення з-під варти необхідно внести ще 21 млн грн.

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Теги: операція «Карфаген» корупція в Україні СБУ адвокат

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