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    Справа про самозахист: Стерненко має з'явитися на судове засідання

    Викликають його через справу про самозахист, під час якого загинув нападник - Справа про самозахист: Стерненко має з'явитися на судове засідання
    Викликають його через справу про самозахист, під час якого загинув нападник
    фото: Сергій Стерненко

    «Війна війною, а посадити Стерненка за самозахист усе ще дуже треба», – написав Сергій

    Справа щодо суду над українським активістом Сергієм Стерненком продовжується. На 17 червня активісту призначили засідання в одеському суді.

    Стерненко повідомив, що викликають його через справу про самозахист, під час якого загинув нападник.

    «На 17 червня маю відкласти усі справи, не волонтерити та не робити контрпропагандистський контент, бо мені щойно засідання в одеському суді призначили. Війна війною, а посадити Стерненка за самозахист усе ще дуже треба», – написав Сергій у своєму Telegram-каналі.

    Нагадаємо, Приморський районний суд Одеси засудив до семи років і трьох місяців позбавлення волі активіста Сергія Стерненка у справі за звинуваченням у викраденні колишнього депутата Сергія Щербича.

    Стерненко повинен був перебувати під вартою до моменту того, як його покарання набуде чинності. Однак Одеський апеляційний суд звільнив активіста Сергія Стерненка з-під варти під цілодобовий домашній арешт.

    Активіст виграв апеляцію з другої спроби.

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    Теги: росія окупанти суд війна арешт Україна вирок окупація Сергій Стерненко #stoprussia
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    Справа про самозахист: Стерненко має з'явитися на судове засідання