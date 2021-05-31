Суд проти Стерненка: активіст збирається оскаржувати вирок

Стерненко переконаний, що прокурори подадуть зустрічну скаргу і «наполягатимуть на 7,3 роках позбавлення волі»

Активіст Сергій Стерненко оскаржить рішення Одеського апеляційного суду, згідно з яким його засуджено на один y рік умовно, у Верховному суді. Про це активіст написав у Твіттері.

«Ми будемо оскаржувати сьогоднішній вирок у Верховному суді»,– зазначив Стерненко.

«Думаю, прокурори Венедіктової подадуть скаргу теж, і наполягатимуть на 7,3 роках позбавлення волі з конфіскацією», – додав він.

Нагадаємо, сьогодні Апеляційний суд Одеси визнав активіста Сергія Стерненка винним у скоєнні порушення за ч. 1 ст. 263 і замінив йому 3 роки тюремного ув'язнення на один рік умовно.

Раніше повідомлялося, що активістів Сергія Стерненка і Руслана Демчука визнано винними за двома статтями і виправдано за однією. «За ч. 1 ст. 263 ККУ мене також визнають винним. Тобто стартовий шумовий пістолет суд вважає вогнепальною зброєю», – йшлося у повідомленні Стерненка нас торінці Facebook. Покарання за даною статтею передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

До цього Стерненко повідомляв, що 146 статтю йому і Демчуку залишають, хоча строки давності по притягненню за нею минули. «Обвинувачення ґрунтується на показаннях «потерпілого», які цим же судом були визнані суперечливими», – пише Сергій Стерненко.

Також стало відомо, що суд визнав, що потерпілий Щербіч змінював показання в судах 1 та 2 інстанцій щодо місця, часу та обставин злочину.

Раніше у цьому ж судовому засіданні Стерненка виправдали за статтю про розбій. «По ст. 187 виправдали. Це ті самі 300 грн за які давали 7 років з конфіскацією. Слухаємо далі. Ще питання по 146 та 263 статтям», – йдеться у першому його дописі. Активіст зауважив, що «радіти ще рано». «187 стаття відпала, це добре. Але чекаємо що скажуть по ст. 146 та ст. 263, по якій загрожує до 7 років позбавлення волі», – уточнив Стерненко.

Нагадаємо, Приморський районний суд Одеси засудив до семи років і трьох місяців позбавлення волі активіста Сергія Стерненка у справі за звинуваченням у викраденні колишнього депутата Сергія Щербича.

Стерненко повинен був перебувати під вартою до моменту того, як його покарання набуде чинності. Однак Одеський апеляційний суд звільнив активіста Сергія Стерненка з-під варти під цілодобовий домашній арешт.

14 травня Одеський апеляційний суд відмовив активістам Сергію Стерненку та Руслану Демчуку у зміні запобіжного заходу. Стерненка та Демчука залишили під цілодобовим домашнім арештом. Також Стерненку відмовили у можливості відбувати арешт в Києві, а не Одесі.