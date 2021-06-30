Відгомін справи Стерненка: голова одеського суду, у вікно якого стріляли, поскаржився на замовні статті

Служитель Феміди Сергій Кічмаренко заявив про втручання в діяльність судді

Голова Приморського районного суду Одеси Сергій Кічмаренко сповістив Вищу раду правосуддя, генеральну прокурорку і голову Ради суддів України про втручання в діяльність судді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відомості з сайту Вищої ради правосуддя.

Служитель Феміди зауважив, що 11 червня на анонімній інтернет-сторінці і на афільованому облікованому записі «Корупційний дайджест України» у Facebook, вийшла стаття «Кичмаренко подставил судью Попревича по делу Стерненко». На його думку, характер і зміст вказаних матеріалів свідчить про замовне переслідування.

Скріншот з Facebook

«Подібні замовні провокаційні матеріали з метою дискредитації Приморського районного суду Одеси та окремих суддів останнім часом систематично розповсюджуються в мережі інтернет. Будь-яка особа не має права на подібний характер безпідставних звинувачень, що вчинені всупереч чинному законодавству України. Таким чином представники наведених веб-ресурсів порушили норми закону про судоустрій та статус суддів… Вплив на суддів будь-яким способом заборонено статтею 126 Конституції», – наголосив суддя Кічмаренко.

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Як повідомляв «Главком», у травні голова Приморського районного суду Одеси Сергій Кічмаренко заявив, що одне з вікон службового кабінету, було прострелене з невідомої зброї.

На початку березня Кічмаренко вже звертався до президента, генпрокурора і органів суддівського самоврядування через протестні акції і зрив роботи суду після проголошення вироку в справі Стерненка і Демчука.

У квітні цього року Кічмаренко скаржився у ВРП на цькування у Фейсбуці. На сторінці «Корупційний дайджест України» поширювалась інформація: «Судья Попревич посадил Стерненко по команде Кичмаренко». За два тижні на тій же сторінці з’явилась публікація: «За председателем приморского суда Одессы Кичмаренко началась охота силовиков».

Нагадаємо, 23 лютого цього року Приморський райсуд Одеси призначив Сергію Стерненку і Руслану Демчуку покарання: 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна. Їх визнали винними у розбої, незаконному поводженні зі зброєю та викраденні людини. Однак за останньою статтею Стерненка і Демчука від покарання звільнили, оскільки сплив строк давності для притягнення їх до відповідальності.

31 травня Одеський апеляційний суд скасував вирок за розбій у справі проти Стерненка і Демчука за обвинуваченням у викраденні й катуванні місцевого депутата Сергія Щербича навесні 2015 року. Проте Стерненко отримав умовний термін за статтею про зброю.