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    Справа Стерненка: двоє суддів подали у відставку

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    Справа Стерненка: двоє суддів подали у відставку
    фото: Сергій Стерненко/Facebook

    Судді були у складі колегії суддів Одеського апеляційного суду, які 31 травня скасували вирок за розбій у справі проти Сергія Стерненка й Руслана Демчука

    Судді Одеського апеляційного суду Альбіна Кадегроб та Вадим Прибілов, які розглядали апеляційну скаргу активістів Сергія Стерненка та Руслана Демчука в справі про викрадення депутата Щербича, подали у відставку. Про це повідомляє пресслужба Вищої ради правосуддя.

    Зазначається, що на 10 червня запланований розгляд матеріалів про звільнення суддів з посад за загальними обставинами:

    У зв’язку з поданням заяви про відставку:

    • Кадегроб Альбіни Іванівни – судді Одеського апеляційного суду;
    • Прібилова Вадима Михайловича – судді Одеського апеляційного суду.

    Нагадаємо, вони були у складі колегії суддів Одеського апеляційного суду, які 31 травня скасували вирок за розбій у справі проти Сергія Стерненка й Руслана Демчука за обвинуваченням у викраденні й катуванні місцевого депутата Сергія Щербича навесні 2015 року. Проте Стерненко отримав умовний термін за статтею про зброю.

    Нагадаємо, Приморський районний суд Одеси засудив до семи років і трьох місяців позбавлення волі активіста Сергія Стерненка у справі за звинуваченням у викраденні колишнього депутата Сергія Щербича.

    Стерненко повинен був перебувати під вартою до моменту того, як його покарання набуде чинності. Однак Одеський апеляційний суд звільнив активіста Сергія Стерненка з-під варти під цілодобовий домашній арешт.

    14 травня Одеський апеляційний суд відмовив активістам Сергію Стерненку та Руслану Демчуку у зміні запобіжного заходу. Стерненка та Демчука залишили під цілодобовим домашнім арештом. Також Стерненку відмовили у можливості відбувати арешт в Києві, а не Одесі.

    Теги: викрадення правосуддя вирок звільнення Сергій Стерненко
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    Справа Стерненка: двоє суддів подали у відставку