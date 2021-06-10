Справа Стерненка: двоє суддів подали у відставку
Судді були у складі колегії суддів Одеського апеляційного суду, які 31 травня скасували вирок за розбій у справі проти Сергія Стерненка й Руслана Демчука
Судді Одеського апеляційного суду Альбіна Кадегроб та Вадим Прибілов, які розглядали апеляційну скаргу активістів Сергія Стерненка та Руслана Демчука в справі про викрадення депутата Щербича, подали у відставку. Про це повідомляє пресслужба Вищої ради правосуддя.
Зазначається, що на 10 червня запланований розгляд матеріалів про звільнення суддів з посад за загальними обставинами:
У зв’язку з поданням заяви про відставку:
- Кадегроб Альбіни Іванівни – судді Одеського апеляційного суду;
- Прібилова Вадима Михайловича – судді Одеського апеляційного суду.
Нагадаємо, вони були у складі колегії суддів Одеського апеляційного суду, які 31 травня скасували вирок за розбій у справі проти Сергія Стерненка й Руслана Демчука за обвинуваченням у викраденні й катуванні місцевого депутата Сергія Щербича навесні 2015 року. Проте Стерненко отримав умовний термін за статтею про зброю.
Нагадаємо, Приморський районний суд Одеси засудив до семи років і трьох місяців позбавлення волі активіста Сергія Стерненка у справі за звинуваченням у викраденні колишнього депутата Сергія Щербича.
Стерненко повинен був перебувати під вартою до моменту того, як його покарання набуде чинності. Однак Одеський апеляційний суд звільнив активіста Сергія Стерненка з-під варти під цілодобовий домашній арешт.
14 травня Одеський апеляційний суд відмовив активістам Сергію Стерненку та Руслану Демчуку у зміні запобіжного заходу. Стерненка та Демчука залишили під цілодобовим домашнім арештом. Також Стерненку відмовили у можливості відбувати арешт в Києві, а не Одесі.