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    Стерненко повідомив, що виграв суд у СБУ

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    Стерненко заявив, що виграв справу проти СБУ про захист гідності - Стерненко повідомив, що виграв суд у СБУ
    Стерненко заявив, що виграв справу проти СБУ про захист гідності
    фото: Сергій Стерненко/Facebook

    Активіст виграв апеляцію з другої спроби

    Апеляційний суд задовольнив позов активіста, колишнього лідера одеського осередку «Правого сектору» Сергія Стерненка до Служби безпеки України про захист честі та гідності. Відповідне рішення ухвалено у четвер, 2 грудня. Про це активіст повідомив у фейсбуці.

    Стерненко нагадав, що ще до оголошення йому підозри у справі про самооборону СБУ «під тиском тоді ще міністра» Арсена Авакова, а також генерального прокурора Ірини Венедіктової оприлюднила заяву з інфографікою про те, як все сталося «насправді».

    За словами активіста, оприлюднена СБУ інфографіка була не тільки брехнею, а й порушенням принципу презумпції невинності, тому що тоді слідчі ще навіть не повідомили Стерненкові про підозру.

    Стерненко подав на СБУ до суду і програв першу інстанцію в Шевченківському районному суді Києва, в постанові якого було написано, що опублікована на сайті спецслужби інформація є «оціночним судженням» автора матеріалу.

    Після цього Стерненко подав апеляцію і виграв її.

    За словами активіста, тепер СБУ повинна опублікувати на своєму офіційному сайті інформацію про те, що матеріал «як насправді» – «це було припущення, а не доведений факт».

    «Ще чекаємо на повний текст постанови», – додав Стерненко.

    Нагадаємо, Приморський районний суд Одеси засудив до семи років і трьох місяців позбавлення волі активіста Сергія Стерненка у справі за звинуваченням у викраденні колишнього депутата Сергія Щербича.

    Стерненко повинен був перебувати під вартою до моменту того, як його покарання набуде чинності. Однак Одеський апеляційний суд звільнив активіста Сергія Стерненка з-під варти під цілодобовий домашній арешт.

    14 травня Одеський апеляційний суд відмовив активістам Сергію Стерненку та Руслану Демчуку у зміні запобіжного заходу. Стерненка та Демчука залишили під цілодобовим домашнім арештом. Також Стерненку відмовили у можливості відбувати арешт в Києві, а не Одесі.

    Теги: СБУ суд арешт Сергій Стерненко
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    Стерненко повідомив, що виграв суд у СБУ