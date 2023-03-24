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Справа Сенниченка: суд обрав запобіжний захід ще одному учаснику злочинної організації

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Справа Сенниченка: суд обрав запобіжний захід ще одному учаснику злочинної організації
фото: Спеціалізована антикорупційна прокуратура

Колишнього директора Одеського припортового заводу відпустили під 5,9 млн грн застави з обов'язками

Вищий антикорупційний суд відмовився заарештувати колишнього виконувача обов’язків Одеського припортового заводу Миколу Синицю, який підозрюється у справі екскерівника Фонду Держмайна України Дмитра Сенниченка і заволодінні 500 млн грн. Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як зазначається, Синицю відпустили під 5,9 млн грн застави з обов'язками.

«Суд відмовив у застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді 5 904 800 грн застави. Також суд поклав на особу низку процесуальних обов’язків», – йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що прокурор не погоджується зі вказаним рішенням суду та оскаржить його до Апеляційної палати ВАКС.

Справа Сенниченка: суд обрав запобіжний захід ще одному учаснику злочинної організації фото 1
фото: Спеціалізована антикорупційна прокуратура

Нагадаємо, раніше детективи Національного антикорупційного бюро викрили злочинну організацію на чолі з колишнім головою Фонду держмайна. НАБУ і САП встановили два епізоди діяльності злочинної організації.

Згодом стало відомо, що Сенниченко декілька разів відмовився від багатомільйонних хабарів, щоб створити собі імідж борця з корупцією. Насправді ж таким чином він усував конкурентів.

До слова, ВАКС обрав запобіжний захід колишньому раднику голови ФДМУ Юрію Липку, який брав участь у злочинній схемі з заволодінні коштів під керівництвом ексголови Фонду Сенниченка, у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 5,368 млн грн застави

Теги: прокуратура кримінал Антикорупційний суд злочин

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