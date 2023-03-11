Захоплення заручників у Німеччині: поліція затримала зловмисника штурмом

Правоохоронці з’ясовують, чи міг один із заручників бути співучасником підозрюваного

У німецькому місті Карлсруе 10 березня поліція здійснила штурм аптеки і затримала зловмисника, який утримував людей у заручниках. Про це повідомила поліція.

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«О 21:10 (22:10 за Києвом) до аптеки увійшов спецпідрозділ поліції. Підозрюваного чоловіка було затримано. Триває обшук у приміщенні. За попередніми даними, ніхто не постраждав», – йдеться в повідомленні.

Як розповіли правоохоронці, з 15:23 (за київським часом) їм почали надходити дзвінки про те, що в аптеці на одній із центральних вулиць Карлсруе захоплено заручників.

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Перші поліцейські прибули на місце о 15:25. Під час спецоперації правоохоронці здійснили кілька спроб домовитися з нападником, однак це не вдалося. Видання Stuttgarter Nachrichten повідомляло, що зловмисник вимагав 7 мільйонів євро за звільнення заручників.

О 20:10 спецпідрозділ поліції увірвався в аптеку та затримав ймовірного зловмисника. За попередніми даними, під час операції ніхто не постраждав.

Підозрюваний – 20-річний хлопець, уже відомий поліції. Раніше він звинувачувався у насильницьких, майнових і загальних злочинах. Наразі поліцейські встановлюють мотиви та передумови інциденту.

Крім того, правоохоронці з’ясовують, чи міг один із 11 заручників також бути співучасником злочину.

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Нагадаємо, у німецькому Гамбурзі ввечері 9 березня сталася стрілянина, у результаті якої загинуло щонайменше семеро людей. За словами представника поліції Гамбурга, підозрюваного в нападі знайдено мертвим. Внаслідок цього теракту отримала поранення громадянка України.