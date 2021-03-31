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    Справа Шеремета: порядок під судом охороняє ексберкутівець, обвинувачений у розгоні Євромайдану

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    Колишній беркутівець Руслан Марчук обвинувачується у справі розгону Майдану 30 листопада - Справа Шеремета: порядок під судом охороняє ексберкутівець, обвинувачений у розгоні Євромайдану
    Колишній беркутівець Руслан Марчук обвинувачується у справі розгону Майдану 30 листопада
    Фото: Роман Ратушний, Facebook

    Колишній «беркутівець» Руслан Марчук зараз служить у полку особливого призначення

    Серед правоохоронців, які сьогодні, 31 березня, охороняють громадський порядок під Апеляційним судом, що розглядає оскарження продовження запобіжного заходу Андрію Антоненку, був помічений колишній «беркутівець» Руслан Марчук.

    Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook громадський активіст, учасник Євромайдану, лідер ініціативи «Захистимо Протасів Яр» Романа Ратушний.

    «Це Руслан Марчук, він сьогодні охороняє громадський порядок під апеляційним судом на суді по запобіжному заходу Андрію Антоненку. Також він обвинувачується у справі розгону Майдану 30 листопада. Під час Майдану він був заступником командира взводу київського «Беркуту». Справа слухається приблизно раз на місяць у Шевченківському суді», – написав Ратушний у дописі, в якому оприлюднив фото правоохоронців під судом, серед яких є Марчук.

    Правоохоронці під Апеляційним судом. Фото: Єлизавета Жарікова
    Правоохоронці під Апеляційним судом. Фото: Єлизавета Жарікова

    За словами Ратушного, зараз Марчук служить у полку особливого призначення, теж на керівній посаді.

    Ратушний додав: «Позов проти МВС за дії «Беркута» я подавав ще при Захарченку, розглядали його вже при Авакові і відомство Авакова намагалося захищатись і заперечувати позов».

    Як повідомлялося, 23 березня Шевченківський районний суд Києва залишив фігуранта справи про вбивство Павла Шеремета Андрія Антоненка під вартою.

    Йому продовжили арешт щонайменше до 21 травня.

    Теги: суд Революція Гідності Павло Шеремет Беркут Андрій Антоненко
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