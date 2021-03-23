Справа Шеремета: суд залишив Антоненка під вартою

Андрію Антоненку продовжили арешт щонайменше до 21 травня

Шевченківський районний суд Києва залишив фігуранта справи про вбивство Павла Шеремета Андрія Антоненка під вартою.

Йому продовжили арешт щонайменше до 21 травня.

Відповідне рішення сьогодні прийняла суддя.

«Клопотання прокурора задовольнити, продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Антоненку…по 21 травня. Продовжити строк дії…цілодобового домашнього арешту Кузьменко по 21 травня… Продовжити строк дії обов’язків покладених на Дугарь… по 21 травня», – сказала суддя.

Так, суд залишив без задоволення клопотання адвоката Антоненка щодо пом’якшення запобіжних заходів.

Захист Антоненка клопотав про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на особисте зобов’язання.

Нагадаємо, 9 березня суддя скасувала засідання у справі про вбивство Павла Шеремета. Тоді під Шевченківським райсудом сталися сутички.

Як відомо, в причетності до вбивства Шеремета підозрюють лікарку Юлію Кузьменко, волонтерку Яну Дугаров і військового Андрія Антоненко.

Раніше повідомлялось про те, що Центральна виборча комісія офіційно зареєструвала фігурантку справи, дитячого кардіохірурга, волонтера Юлію Кузьменко кандидатом у народні депутати України від партії «Європейська солідарність» на довиборах до Верховної ради у 50-му окрузі.