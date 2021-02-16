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    Суспільство

    Розстріл Майдану: Венедіктова сподівається на кінець розслідування до кінця 2021 року

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    Ірина Венедіктова розповіла, що заочне розслідування здійснюється відносно 10 колишніх співробітників полку &laquo;Беркут&raquo; - Розстріл Майдану: Венедіктова сподівається на кінець розслідування до кінця 2021 року
    Ірина Венедіктова розповіла, що заочне розслідування здійснюється відносно 10 колишніх співробітників полку «Беркут»
    Фото з відкритих джерел

    Генпрокурор доповіла про результати розслідування

    У розслідуванні справ Майдану минулого року було повідомлено про підозру 42 особам. Генпрокурор Ірина Венедіктова сподівається до кінця 2021 року на завершення розгляду справи щодо масових розстрілів в суді першої інстанції.

    Розстріл Майдану: Венедіктова сподівається на кінець розслідування до кінця 2021 року

    Про це розповіла у відеозверненні генпрокурор Ірина Венедіктова, доповідаючи про результати розслідування станом на 16 лютого 2021 року.

    За її словами, у цьому році очікують на вирок в суді першої інстанції щодо розстрілів на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року.

    «Зважаючи на періодичність судових засідань, ми маємо підстави розраховувати на вирок до кінця 2021-го», – зазначила вона.

    Також вона розповіла, що заочне розслідування здійснюється відносно 10 колишніх співробітників полку «Беркут», які підозрюються у вчиненні 20 лютого 2014 року умисних вбивств 48 осіб та замахів на умисні вбивства 80 осіб, терористичного акту та інших злочинів.

    Нагадаємо, колишнього голову СБУ Валентина Наливайченко допитали у Святошинському районному суді по справі розстрілів на столичному Майдані у лютому 2014 року. Він розповів де саме беркутівці отримували зброю, якою ймовірно скористалися для вбивств активістів.

    Теги: Генпрокурор СБУ Небесна сотня (Євромайдан) Беркут розслідування Евромайдан вирок Ірина Венедіктова
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