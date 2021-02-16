Генпрокурор доповіла про результати розслідування

У розслідуванні справ Майдану минулого року було повідомлено про підозру 42 особам. Генпрокурор Ірина Венедіктова сподівається до кінця 2021 року на завершення розгляду справи щодо масових розстрілів в суді першої інстанції.

Розстріл Майдану: Венедіктова сподівається на кінець розслідування до кінця 2021 року

Про це розповіла у відеозверненні генпрокурор Ірина Венедіктова, доповідаючи про результати розслідування станом на 16 лютого 2021 року.

За її словами, у цьому році очікують на вирок в суді першої інстанції щодо розстрілів на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року.

«Зважаючи на періодичність судових засідань, ми маємо підстави розраховувати на вирок до кінця 2021-го», – зазначила вона.

Також вона розповіла, що заочне розслідування здійснюється відносно 10 колишніх співробітників полку «Беркут», які підозрюються у вчиненні 20 лютого 2014 року умисних вбивств 48 осіб та замахів на умисні вбивства 80 осіб, терористичного акту та інших злочинів.

Нагадаємо, колишнього голову СБУ Валентина Наливайченко допитали у Святошинському районному суді по справі розстрілів на столичному Майдані у лютому 2014 року. Він розповів де саме беркутівці отримували зброю, якою ймовірно скористалися для вбивств активістів.