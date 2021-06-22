Сьогодні Кузьменко та Антоненка можуть випустити з-під домашніх арештів

Судове засідання призначено на 12:00

У вівторок, 22 червня 2021 року, рівно о 12:00 в Шевченківському районному суді міста Києва буде розглядатись питання про зміну Юлії Кузьменко та Андрію Антоненку запобіжних заходів, повідомив громадський активіст та блогер Сергій Стерненко.

«Вони досі не на свободі. У них домашні арешти», - зазначає він.

Стерненко запрошує тих, хто матиме таку можливість й буде у Києві, прийти та підтримати Юлію й Андрія.

Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко є основними підозрюваними у справі про вбивство у Києві білоруського журналіста та опозиціонера Павла Шеремета. Як стверджує слідство, це нібито Кузьменко особисто підкладала вибуховий пристрій під авто Шеремета, а Антоненко її при цьому супроводжував.

Сама ж справа, як стверджують адвокати та політологи, від самого початку носила яскраво виражений політичний, а не суто кримінальний характер, оскільки обоє фігурантів належать до проукраїнського патріотичного, військового й волонтерського середовища.

Високопрофесійний дитячий хірург Юлія Кузьменко, що родом з окупованої нині росіянами Горлівки, з самого початку допомагала фронту як медик і волонтер.

Музикант та співак Андрій Антоненко (творче псевдо «Ріф», на честь очолюваного ним рок-гурту «Ріффмастер» / Riffmaster) є військовослужбовцем. До того ж, саме йому належить гімн Сил спеціальних операцій ЗСУ «Тихо прийшов, тихо пішов».

Але, на думку правоохоронців, ці обставини є не пом'якшуючими, а навпаки обтяжуючими. Мовляв, для Кузьменко й Антоненка військова тематика і мінно-вибухова справа не є чимось чужим і незвичним, як і доступ до вибухівки тощо.

При цьому білоруському сліду замаху на Шеремета, за життя вкрай опозиційного до Олександра Лукашенка, через що він і виїхав з Мінська спершу до Москви, а потім до Києва, наразі серйозне значення не надається. Ця версія лише починає розроблятися.

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