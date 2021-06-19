Андрій Єрмак зустрівся з фігуранткою «справи Шеремета»

Яна Дугарь відвідала Офіс президента разом із своїм адвокатом

Військовий медик Яна Дугарь, що є підозрюваною у справі про вбивство у Києві білоруського журналіста Павла Шеремета, мала зустріч з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком. Факт зустрічі підтвердили «Українській правді» в пресслужбі Єрмака.

Як зазначили у пресслужбі, члени Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України здійснюють громадський контроль за перебігом розслідування убивства Шеремета, і в рамках цього контролю у суботу вони зустрілися із Дугарь.

До Офісу президента Дугарь навідалася зі своїм адвокатом. До зустрічі також приєдналися керівник Офісу Єрмак та його заступники Андрій Смирнов та Роман Машовець.

«Фахівці Ради не втручаються у роботу судів чи правоохоронних органів, але на основі аналізу конкретних справ можуть надавати юридичну підтримку у конкретних випадках або вносити пропозиції щодо вдосконалення законодавства.

Справа щодо вбивства журналіста Павла Шеремета є дуже резонансною. Тому Консультативна рада здійснює громадський контроль за перебігом розслідування цього кримінального провадження», – повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, що під час пресконференції 20 травня президент Володимир Зеленський розповів усій державі, що переписується з Дугарь, а згодом показав листування одному з журналістів. Президент сказав, що переписка з Дугарь не є випадковою. «Якби я вірив, що ця дівчина має відношення до вбивства, я б не переписувався», – додав він.

Згодом Яна Дугарь підтвердила, що листується з президентом Володимиром Зеленським.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Усі обвинувачені і їхній захист відкидають усі звинувачення і звертають увагу на численні розбіжності в матеріалах слідства (міністр внутрішніх справ Арсен Аваков стверджує, що розбіжностей, мовляв, немає). Їхні прихильники, а також широкі кола в волонтерському русі вважають обвинувачення бездоказовими і сфальсифікованими, заявляючи, що їхня справа «шита білими нитками».

Спочатку підозрюваних заарештували, однак згодом їм пом’якшили запобіжні заходи. 30 квітня Шевченківський суд Києва змінив запобіжний захід Андрію Антоненку з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Він перебував у СІЗО з грудня 2019 року.