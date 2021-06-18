Поліція просить чотири країни перевірити білоруський слід у вбивстві Шеремета

Взимку колишній співробітник білоруського спецназу приїжджав до Києва, щоб свідчити у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета

Міжнародні доручення спрямовано до Республіки Білорусь, Литви, Сполучених Штатів Америки, Російської Федерації

Заступник голови Нацполіції – начальник Головного слідчого управління Нацполіції Максим Цуцкірідзе заявив, що поліція направила міжнародні доручення в чотири країни через інформацію про «білоруський слід» у справі Павла Шеремета.

«Наразі міжнародні доручення спрямовано до Республіки Білорусь, Литви, Сполучених Штатів Америки, Російської Федерації», – цитує Цуцкірідзе «Цензор. Нет».

За його словами, українські правоохоронці чекають «на їх виконання, щоб підтвердити чи спростувати версію про можливий білоруський слід у справі Шеремета».

Зазначимо, наприкінці квітня Рада Європи закликала Україну перевірити причетність КДБ Білорусі.

19 січня стало відомо, що колишній співробітник білоруського спецназу Ігор Макар приїжджав до Києва, щоб свідчити у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Перед цим він опублікував та передав Нацполіції аудіозаписи про можливу причетність білоруської влади до вбивства.

Макар розповів, що про підготовку вбивства Шеремета Україну попереджали ще у 2012 році.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.