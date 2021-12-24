Справа Шеремета: суд зняв електронний браслет з Антоненка

Ветерану АТО продовжено нічний домашній арешт

Шевченківський районний суд Києва продовжив строк дії запобіжного заходу обвинуваченому у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, ветерана АТО Андрія Антоненка у вигляді нічного домашнього арешту до 24 лютого, але при цьому зняв з нього електронний браслет.

«Суд ухвалив: клопотання прокурора про продовження Антоненку строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту задовольнити частково. Продовжити Антоненку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний період доби – з 23:00 по 6:00. Строк дії запобіжного заходу встановити 2 місяці – по 24 лютого 2022 року включно», – поінформувала головуюча суддя Оксана Голуб.

У коментарі Укрінформу адвокат Антоненка Дмитро Круговий уточнив, що суд зняв з Антоненка електронний засіб контролю і змінив йому місце відбування домашнього арешту, оскільки, за словами захисника, Антоненко змінив місце проживання.

Також суд продовжив нічний домашній арешт для іншої обвинуваченої у цій справі – Юлії Кузьменко (по 24 лютого), і продовжив строк дії обов’язків для ще однієї обвинуваченої по цій справі – Яни Дугарь (також по 24 лютого).

Після цього суд відклав розгляд цієї справи до 21 січня.

Раніше ексочільник МВс Арсен Аваков повідомив про зникнення відеокамер з місця злочину після вбивства Шеремета.

Як відомо, п’ять років тому у Києві вибухнув червоний автомобіль «Субару». У салоні автівки був відомий журналіст Павло Шеремет. Постраждалого витягли з машини ще живим, але отримані травми були надважкими. Шеремет помер у машині швидкої допомоги.

Вибуховий пристрій, унаслідок спрацювання якого загинув Павло Шеремет, мав у своєму складі протипіхотну міну.

12 грудня 2019 року тодішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр лікарю і волонтеру Юлії Кузьменко, медсестрі парашутно-десантного батальйону Яні Дугар і ветерану АТО Андрію Антоненку.

Зрештою, Яну Дугар, Юлію Кузьменко та Андрія Антоненка звільнили з-під варти.

Джерело: Укрінформ