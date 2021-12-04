Антоненко запустив флешмоб проти російської агресії

Антоненко закликав доєднатися до флешмобу проти російської агресії

Антоненко закликав розпочати флешмоб сьогодні, 4 грудня, о 21:00

Учасник російсько-української війни та музикант Андрій Антоненко закликав українців сьогодні о 21:00 доєднатися до флешмобу проти російської агресії. Про це Антоненко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Найближчими днями відбудуться переговори Джо Байдена і Путіна. Путін в ультимативній формі вимагає здачі України, інакше погрожує війною. Давайте продемонструємо Путіну і світу, що українці не торгуватимуть суверенітетом», – написав Антоненко.

Антоненко запропонував кожному користувачу цієї соціальної мережі додавати хештеги #УкраїнціЧинитимутьОпір та #UkrainiansWillResist до своїх постів.

Антоненко закликав розпочати флешмоб сьогодні, 4 грудня, о 21:00.

Таким чином, коли набереться певна кількість хештегів, вони увійдуть до переліку найактуальніших в Україні (а потім – у світі). Через це планується привернути увагу всього світу до російської агресії, а також до неприйняття російських ультиматумів українською владою.

«Ніхто не змусить українців прийняти ультиматум Кремля. «Миру» на умовах Росії все одно не буде – навіть якщо Захід домовиться з Путіним, а влада Зеленського капітулює – #УкраїнціЧинитимутьОпір російським окупантам! Путін, ласкаво просимо в пекло!», – наголосив Антоненко.

Нагадаємо, наприкінці вересня Андрію Антоненко, підозрюваному у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, суд змінив запобіжний захід, відправивши під нічний домашній арешт.

До слова, нещодавно Антоненко після 14 років шлюбу повінчався з дружиною.

Учасника російсько-української війни, музиканта Андрія Антоненка суд випустив зі слідчого ізолятора під цілодобовий домашній арешт 30 квітня. За ґратами Антоненко провів 504 дні.

Його арештували 12 грудня позаторік разом із дитячою кардіохірургинею Юлією Кузьменко і військовою медичкою Яною Дугарь, висунули підозру у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета. Його підірвали 20 липня 2016-го в автомобілі в Києві.