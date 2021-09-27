Справа Шеремета: суд пом’якшив запобіжний захід Антоненку

До сьогодні Андрій Антоненко перебував під цілодобовим домашнім арештом

Андрію Антоненко, підозрюваному у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, суд змінив запобіжний захід, відправивши під нічний домашній арешт. Тепер Антоненко має перебувати вдома лише з 23:00 до 06:00, а не цілодобово, як раніше. Також йому дозволили не носити електронний браслет.

Це рішення суду діятиме до 27 листопада.

Суд також продовжив на два місяці запобіжний захід іншій фігурантці кримінальної справи – Яні Дугар, на яку після внесення застави у розмірі 168 тисяч гривень було покладено особисте зобов'язання.

Третій підозрюваній – Юлії Кузьменко – суд продовжив на два місяці запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

До слова, нещодавно Антоненко після 14 років шлюбу повінчався з дружиною.

Учасника російсько-української війни, музиканта Андрія Антоненка суд випустив зі слідчого ізолятора під цілодобовий домашній арешт 30 квітня. За ґратами Антоненко провів 504 дні.

Його арештували 12 грудня позаторік разом із дитячою кардіохірургинею Юлією Кузьменко і військовою медичкою Яною Дугарь, висунули підозру у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета. Його підірвали 20 липня 2016 го в автомобілі в Києві.

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