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    Справа Шеремета: Аваков повідомив про зникнення відеокамер з місця злочину

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    Колишній міністр уточнив, що голова СБУ Іван Баканов провів внутрішнє розслідування - Справа Шеремета: Аваков повідомив про зникнення відеокамер з місця злочину
    Колишній міністр уточнив, що голова СБУ Іван Баканов провів внутрішнє розслідування
    фото з відкритих джерел

    Аваков: «Запис трьох відеокамер з місця злочину, який вилучали співробітники СБУ, зникли»

    Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, розповів, що у справі вбивства журналіста Павла Шеремета зникли відеокамери з місця злочину. Про це Аваков заявив в інтерв'ю виданню «Українська правда».

    З його слів, про це стало відомо, коли президент Володимир Зеленський попросив доступ до матеріалів.

    «Тоді я вперше звернув його (президента – ред.) увагу на те, що ми підозрюємо і вважаємо, що запис трьох відеокамер з місця злочину, який вилучали співробітники СБУ, зникли. І добре було б цю тему розкрити», – розповів Аваков в інтерв'ю УП.

    Колишній міністр також уточнив, що голова СБУ Іван Баканов провів внутрішнє розслідування.

    «Але висновки того розслідування: нічого не пропало, нічого в нас не було, і «це безпідставне звинувачення». Я досі з цим не погоджуюсь».

    Як відомо, п’ять років тому у Києві вибухнув червоний автомобіль «Субару». У салоні автівки був відомий журналіст Павло Шеремет. Постраждалого витягли з машини ще живим, але отримані травми були надважкими. Шеремет помер у машині швидкої допомоги.

    Вибуховий пристрій, унаслідок спрацювання якого загинув Павло Шеремет, мав у своєму складі протипіхотну міну.

    12 грудня 2019 року тодішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр лікарю і волонтеру Юлії Кузьменко, медсестрі парашутно-десантного батальйону Яні Дугар і ветерану АТО Андрію Антоненку.

    Зрештою, Яну Дугар звільнили з-під варти у травні 2020 року. Пізніше, 11 серпня того ж року, відпустили з-під варти під цілодобовий домашній арешт Кузьменко. Водночас, Антоненка звільнили з СІ.

    Нагадаємо, Аваков назвав найрозумнішу людину в оточенні Зеленського.

    Також Аваков розповів про «божевільну пастку», з якої не може вийти Зеленський.

    До слова, колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков спростував інформацію про створення спільної з експікером Верховної Ради Дмитром Разумковим політичної партії та звернувся до глави Офісу президента Андрія Єрмака.


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    Теги: МВС СБУ міністр Арсен Аваков Павло Шеремет розслідування
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    Справа Шеремета: Аваков повідомив про зникнення відеокамер з місця злочину