Суд продовжив запобіжні заходи трьом обвинуваченим у справі Шеремета

Наступне засідання у справі заплановано на 6 грудня

Шевченківський районний суд міста Києва продовжив строк дії запобіжних заходів для двох обвинувачених у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета – Юлії Кузьменко та Андрію Антоненку, і строк дії обов’язків для ще однієї обвинуваченої у справі – Яни Дугарь, до 19 січня 2022 року. Про це оголосила головуюча суддя Оксана Голуб, пише «Укрінформ».

«Суд ухвалив: клопотання прокурора про продовження Антоненку строку дії запобіжного заходу – задовольнити. Продовжити Антоненку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний період доби – з 23:00 по 6:00 – із застосуванням електронного засобу контролю. Строк дії запобіжного заходу встановити два місяці – по 19 січня 2022 року включно», – сказала головуюча суддя.

Також суд продовжив нічний домашній арешт для Кузьменко (у період з 23:00 до 6:00) теж на два місяці – по 19 січня 2022 року, – та строк дії обов’язків для Дугарь – по 19 січня 2022 року включно.

Наступне засідання у справі заплановано на 6 грудня на 11:00.

Раніше Аваков повідомив про зникнення відеокамер з місця злочину після вбивства Шеремета.

Як відомо, п’ять років тому у Києві вибухнув червоний автомобіль «Субару». У салоні автівки був відомий журналіст Павло Шеремет. Постраждалого витягли з машини ще живим, але отримані травми були надважкими. Шеремет помер у машині швидкої допомоги.

Вибуховий пристрій, унаслідок спрацювання якого загинув Павло Шеремет, мав у своєму складі протипіхотну міну.

12 грудня 2019 року тодішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр лікарю і волонтеру Юлії Кузьменко, медсестрі парашутно-десантного батальйону Яні Дугар і ветерану АТО Андрію Антоненку.

Зрештою, Яну Дугар, Юлію Кузьменко та Андрія Антоненка звільнили з-під варти.