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    Суд продовжив запобіжні заходи трьом обвинуваченим у справі Шеремета

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    Фігуранти справи про вбивсто журналіста Юлія Кузьменко, Андрій Антоненко та Яна Дугарь - Суд продовжив запобіжні заходи трьом обвинуваченим у справі Шеремета
    Фігуранти справи про вбивсто журналіста Юлія Кузьменко, Андрій Антоненко та Яна Дугарь
    фото з відкритих джерел

    Наступне засідання у справі заплановано на 6 грудня

    Шевченківський районний суд міста Києва продовжив строк дії запобіжних заходів для двох обвинувачених у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета – Юлії Кузьменко та Андрію Антоненку, і строк дії обов’язків для ще однієї обвинуваченої у справі – Яни Дугарь, до 19 січня 2022 року. Про це оголосила головуюча суддя Оксана Голуб, пише «Укрінформ».

    «Суд ухвалив: клопотання прокурора про продовження Антоненку строку дії запобіжного заходу – задовольнити. Продовжити Антоненку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний період доби – з 23:00 по 6:00 – із застосуванням електронного засобу контролю. Строк дії запобіжного заходу встановити два місяці – по 19 січня 2022 року включно», – сказала головуюча суддя.

    Також суд продовжив нічний домашній арешт для Кузьменко (у період з 23:00 до 6:00) теж на два місяці – по 19 січня 2022 року, – та строк дії обов’язків для Дугарь – по 19 січня 2022 року включно.

    Наступне засідання у справі заплановано на 6 грудня на 11:00.

    Раніше Аваков повідомив про зникнення відеокамер з місця злочину після вбивства Шеремета.

    Як відомо, п’ять років тому у Києві вибухнув червоний автомобіль «Субару». У салоні автівки був відомий журналіст Павло Шеремет. Постраждалого витягли з машини ще живим, але отримані травми були надважкими. Шеремет помер у машині швидкої допомоги.

    Вибуховий пристрій, унаслідок спрацювання якого загинув Павло Шеремет, мав у своєму складі протипіхотну міну.

    12 грудня 2019 року тодішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр лікарю і волонтеру Юлії Кузьменко, медсестрі парашутно-десантного батальйону Яні Дугар і ветерану АТО Андрію Антоненку.

    Зрештою, Яну Дугар, Юлію Кузьменко та Андрія Антоненка звільнили з-під варти.

    Теги: суд Павло Шеремет розслідування Юлія Кузьменко Андрій Антоненко Яна Дугар
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    Суд продовжив запобіжні заходи трьом обвинуваченим у справі Шеремета