У Китаї добу від коронавірусу померли 109 людей
Серед усіх нових летальних випадків 106 сталися в провінції Хубей
За минулу добу кількість померлих внаслідок зараження коронавірусом Covid-19 у Китаї сягнула 2345, підтверджено 76 тис. 288 випадків зараження.
Про це повідомляє «Сіньхуа».
«У Державному комітеті у справах охорони здоров'я КНР у суботу повідомили про отримання... повідомлень про 397 нових підтверджених випадків зараження коронавірусом нового типу, а також про 109 нових летальних випадків за п'ятницю», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що серед усіх нових летальних випадків 106 сталися в провінції Хубей.
Таким чином, від початку спалаху захворювання в материковому Китаї (без урахування Гонконгу, Аоминю і Тайваню) підтверджено 76 тис. 288 випадків зараження коронавірусом Covid-19. Від викликаної ним пневмонії померли 2345 осіб.
Водночас після одужання з лікарень вже виписалися 20 тис. 659 осіб.
Нагадаємо, 21 лютого в Італії було зафіксовано перший випадок смерті від пневмонії, яку викликає коронавірус Covid-19.
Також, за інформацією ЗМІ, у Китаї зафіксували повторне зараження чоловіка коронавірусом.