У Китаї добу від коронавірусу померли 109 людей



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Загалом внаслідок зараження коронавірусом Covid-19 у Китаї померли 2345 осіб

Серед усіх нових летальних випадків 106 сталися в провінції Хубей

За минулу добу кількість померлих внаслідок зараження коронавірусом Covid-19 у Китаї сягнула 2345, підтверджено 76 тис. 288 випадків зараження.

Про це повідомляє «Сіньхуа».

«У Державному комітеті у справах охорони здоров'я КНР у суботу повідомили про отримання... повідомлень про 397 нових підтверджених випадків зараження коронавірусом нового типу, а також про 109 нових летальних випадків за п'ятницю», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що серед усіх нових летальних випадків 106 сталися в провінції Хубей.

Таким чином, від початку спалаху захворювання в материковому Китаї (без урахування Гонконгу, Аоминю і Тайваню) підтверджено 76 тис. 288 випадків зараження коронавірусом Covid-19. Від викликаної ним пневмонії померли 2345 осіб.

Водночас після одужання з лікарень вже виписалися 20 тис. 659 осіб.

Нагадаємо, 21 лютого в Італії було зафіксовано перший випадок смерті від пневмонії, яку викликає коронавірус Covid-19.

Також, за інформацією ЗМІ, у Китаї зафіксували повторне зараження чоловіка коронавірусом.