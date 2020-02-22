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    У світі

    У Китаї добу від коронавірусу померли 109 людей

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    Загалом&nbsp;внаслідок зараження коронавірусом Covid-19 у Китаї померли 2345 осіб - У Китаї добу від коронавірусу померли 109 людей
    Загалом внаслідок зараження коронавірусом Covid-19 у Китаї померли 2345 осіб

    Серед усіх нових летальних випадків 106 сталися в провінції Хубей

    За минулу добу кількість померлих внаслідок зараження коронавірусом Covid-19 у Китаї сягнула 2345, підтверджено 76 тис. 288 випадків зараження.

    Про це повідомляє «Сіньхуа».

    «У Державному комітеті у справах охорони здоров'я КНР у суботу повідомили про отримання... повідомлень про 397 нових підтверджених випадків зараження коронавірусом нового типу, а також про 109 нових летальних випадків за п'ятницю», - йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що серед усіх нових летальних випадків 106 сталися в провінції Хубей.

    Таким чином, від початку спалаху захворювання в материковому Китаї (без урахування Гонконгу, Аоминю і Тайваню) підтверджено 76 тис. 288 випадків зараження коронавірусом Covid-19. Від викликаної ним пневмонії померли 2345 осіб.

    Водночас після одужання з лікарень вже виписалися 20 тис. 659 осіб.

    Нагадаємо, 21 лютого в Італії було зафіксовано перший випадок смерті від пневмонії, яку викликає коронавірус Covid-19.

    Також, за інформацією ЗМІ, у Китаї зафіксували повторне зараження чоловіка коронавірусом.

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