Суд арештував главу Кіровоградської ОДА Андрія Балоня
Керівника ОДА Андрія Балоня разом зі спільником було затримано напередодні під час передачі другого «траншу» у сумі 250 тисяч гривень
Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб із альтернативою застави в розмірі майже 10 мільйонів гривень
Вищий антикорупційний суд обрав голові Кіровоградської ОДА Андрію Балоню запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб із альтернативою застави в розмірі майже 10 мільйонів гривень.
Про це повідомляється на сторінці Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.
«Вищий антикорупційний суд за клопотанням прокурора САП та детективів НАБУ обрав запобіжні заходи голові однієї з обласних держадміністрацій та посадовцю ОДА, які підозрюються в отриманні неправомірної вигоди. Так, суд частково задовольнив клопотання прокурора та детективів та застосував до підозрюваних запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави для голови ОДА у розмірі майже 10 млн гривень, для його пособника – 5 млн гривень», – йдеться у дописі.
Зазначається, що строк дії запобіжних заходів 60 діб.
За даними спецслужби, керівника ОДА разом зі спільником було затримано напередодні під час передачі другого «траншу» у сумі 250 тисяч гривень. Першу частину хабаря у розмірі 100 тисяч гривень вони отримали у червні 2020 року.
Кабінет міністрів 25 червня на позачерговому засіданні погодив відставку Андрія Балоня з посади голови Кіровоградської обласної держадміністрації, яку він обіймав з листопада 2019 року.
26 червня Президент Володимир Зеленський заявив, що ухвалив рішення про відставку Андрія Балоня з посади голови Кіровоградської ОДА.
Нагадаємо, САП оголосила підозру голові Кіровоградської ОДА.