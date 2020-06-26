Фігуранта справи ексголови Кіровоградської ОДА заарештували



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Фігуранта справи ексголови Кіровоградської ОДА заарештували

Чиновник може вийти під заставу у розмірі 5 млн гривень

Вищий антикорупційний суд обрав міру запобіжного заходу керівнику патронатної служби голови Кіровоградської ОДА Сергію Шевченку, підозрюваному у хабарництві.

Відповідне рішення було озвучено під час судового засідання.

«Обрати підозрюваному Шевченку Сергію Сергійовичу 20.01.1995 р.н. запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, тобто до 23 серпня . Визначити підозрюваному заставу у розмірі 2500 розмірів прожиткового мінімуму, що становить 5 млн 67 тис. 500 грн», - йдеться в ухвалі судді.

Таким чином, суддя частково задовольнив клопотання обвинувачення.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просив для Шевченка заставу у розмірі 8 млн грн.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський у Херсоні заявив, що ухвалив рішення про відставку Андрія Балоня з посади голови Кіровоградської обласної держадміністрації.

Водночас указ про звільнення голови Кіровоградської ОДА на сайті президента поки що не оприлюднили.

До відома, перший заступник голови Офісу президента Сергій Трофімов заявив, що влада зацікавлена у незалежному розслідуванні ситуації із затриманням керівника Кіровоградської ОДА Андрія Балоня.

Як повідомлялося, 25 червня 2020 року детективи НАБУ спільно з ГУ БКОЗ та УСБУ в Кіровоградській області за процесуального керівництва САП викрили голову обласної держадміністрації Андрія Балоня та посадовця цієї ж ОДА «на гарячому». Як встановило слідство, чиновники у змові запропонували керівникові регіонального осередку одного з органів державної влади в області надати їм неправомірну вигоду в 1,8 млн грн в обмін на невчинення перешкод у його діяльності.

Член наглядової ради Укрзалізниці Сергій Лещенко повідомив, що на хабарі у 1,8 млн грн затримали Андрія Балоня, якого сьогодні звільнив Кабмін.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський призначив Балоня на посаду голови Кіровоградської ОДА у жовтні 2019 року. До цього Балонь був заступником голови Херсонської обласної державної адміністрації.

Також нагадаємо, що 19 червня президент Володимир Зеленський призначив колишнього керівника Державного управління справами Сергія Борзова головою Вінницької обласної державної адміністрації.

А 18 червня Зеленський призначив Василя Володіна головою Київської обласної державної адміністрації.