Чоботи президенту: на Прикарпатті місцевий житель віддав Зеленському своє взуття



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На Прикарпатті місцевий житель віддав Зеленському своє взуття Фото: Hromadske

Зеленський вирішив оцінити наслідки стихійного лиха на Прикарпатті, але не взяв з собою резинові чоботи

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до підтопленої внаслідок масштабного паводку Івано-Франківської області зіткнувся з несприятливими умовами, в результаті чого місцевий житель зняв з себе чоботи заради голови держави.

Про це повідомляє Hromadske.

Як зазначається, після того, як гелікоптер президента зробив кілька кіл навколо села Ланчин, яке найбільше постраждало від негоди на Прикарпатті, Володимир Зеленський вирішив оцінити наслідки стихійного лиха на землі. Однак з'ясувалося, що йому потрібне спеціальне взуття.

«Чоботи! чоботи!» — кричить один з охоронців, — «Чоботи президенту!».

Місцевий чоловік хутко знімає свої, віддає, охоронець біжить до президента.

Завдяки цьому вчинку Зеленський зміг оглянути село без ризику намочити ноги і забруднити своє взуття.

Водночас, не уточнюється, як чоловік, який виручив президента, сам обійшовся без чобіт.

Зазначимо, що в Івано-Франківській області за дві доби випало 200-235 міліметрів опадів, це до 2-2,5 місячних норм.

Через негоду у західних областях України ще з понеділка 22 червня почалися паводки. Так, ще 22 червня поблизу села Банилів Вижненського району на річці Черемош стався порив дамби №5 на відрізку понад 10 метрів.

Вже тоді рятувальники попередили про паводки у Карпатах. Фахівці попередили, що затопить щонайменше чотири райони.

Під час термінової робочої поїздки до Івано-Франківської області Президент України Володимир Зеленський особисто оглянув наслідки повені в регіоні.

Глава держави здійснив обліт територій, які постраждали від стихійного лиха, та ознайомився з перебігом ліквідації надзвичайної ситуації