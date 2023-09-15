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Суд обрав запобіжний захід Шуфричу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Суд обрав запобіжний захід Шуфричу
фото з відкритих джерел

Шуфрича взяли під варту прямо в залі суду

Печерський суд Києва відправив Нестора Шуфрича на 60 днів під арешт без права внесення застави. Про це повідомляє «Суспільне».

Шуфрича взяли під варту прямо в залі суду. Перед цим йому оголосили про підозру у держзраді.

Засідання відбувалося у закритому режимі. Про це клопотала сторона обвинувачення. Натомість адвокати Шуфрича виступали за відкрите засідання.

Нагадаємо, у 2018 році Шуфрич заявив, що в Україні йде громадянська війна та жодної військової агресії проти України з боку Росії немає. «Це війна між українцями, це конфлікт між українцями. Ми весь час чуємо про присутність російських військових. Ми чотири роки воюємо: де полонені російські солдати? Де загиблі російські солдати? Регулярних російських військ на Донбасі немає», – сказав політик.

У 2019 році Нестор Шуфрич обраний народним депутатом від партії «Опозиційна платформа – За життя».

У 2020 році він став одним з ініціаторів подання до Конституційного Суду щодо відповідності Конституції кількох положень антикорупційного законодавства. 28 жовтня КСУ оприлюднив скандальне рішення, згідно з яким скасовується відповідальність за недостовірне декларування та саме електронне декларування. Через рішення КСУ всі справи щодо недостовірного декларування мали закрити.

Зауважимо, після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року бійці тероборони Києва затримали Шуфрича за те, що він фотографував блокпост.

Крім того, нардеп тривалий час перебував за кордоном (він – батько трьох неповнолітніх дітей).

У 2022 році «Схеми» виявили у власності родини Нестора Шуфрича земельні ділянки та маєток на південному березі Криму, придбані у 2013 році. Після анексії цю нерухомість у Шуфрича зареєстрували за російським законодавством. Крім того, родина нардепа купувала нерухомість тут і після анексії. А саме, додаткові сотки кримської землі – посвідчивши угоду лише за російськими законами.

Нагадаємо, «Слуги» хочуть ліквідувати Комітет із питань свободи слова, який очолює Шуфрич. Відомство, яке очолює Нестор Шуфрич, має найнижчі показники за кількістю розглянутих законопроєктів – названо чиновників, які блокують відставку Шуфрича.

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Теги: Нестор Шуфрич суд арешт

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